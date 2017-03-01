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    Онопко: «Пользы от Витиньо больше именно в атаке»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о нападающих команды Витиньо и Аароне Оланаре, которые вернулись в столичный клуб после некоторого отсутствия. Тренерский штаб доволен и тем, и другим футболистом, хотя у нигерийца были проблемы со здоровьем.

    «Витиньо, и Оланаре с большим желанием вернулись в ЦСКА. Что касается нигерийца, то у него была серьезная травма колена, оно практически все разлетелось – и мениск, и крестообразные связки. Сейчас он полностью восстановился от повреждения и демонстрирует большое рвение на тренировках.

    Витиньо стал другим, от нас он уезжал ребенком, а вернулся повзрослевшим игроком. Года, проведенные в аренде в Бразилии, пошли ему на пользу. У него большое желание доказать себе, что он достоин играть в ЦСКА, футболист хочет помочь команде. А наши ребята уже знают этих футболистов и приняли их хорошо.

    В новой схеме он будет играть нападающего. Позиции Александра Головина, Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума в центре полузащиты не подвергаются сомнению, да и пользы от Витиньо больше именно в атаке. У нас два нападающих, один играет чуть в оттяжке, другой впереди, но они в течение матча могут меняться.

    Ионов хорошо проявил себя на зимних сборах. Тренерский штаб решил, что от игрока больше пользы именно в атаке, поэтому теперь рассматриваем его также как нападающего. Теперь у нас четыре человека на две позиции форварда – Ионов, Федор Чалов, Оланаре и Витиньо. Не стоит забывать еще и о Жамалетдинове, который может сыграть и в нападении, и с краю полузащиты», – сказал Онопко.

    В матче 18-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА встретится с «Зенитом» в субботу, 4 марта, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    01.03.2017 09:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 марта 2017, 11:22

      Удачи ПФК ЦСКА!

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