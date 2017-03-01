Ильин: «Краснодар» думал, что «Урал» опустит руки, а мы продолжали играть и гнуть свою линию»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:3; 4:3 – по пенальти) в поединке 1/4 финала кубка России. По мнению футболиста, екатеринбуржцам удалось невероятным образом вытащить эту игру, потому что они не опустили руки после того, как счет стал 0:3, и продолжали бороться.

– За счет чего удалось стать другой командой во втором тайме? Я уже говорил, что мы чуть не вписались в игру, «Краснодар» уже сыграл два официальных матча, а мы только со сборов. От товарищеских официальные игры сильно отличаются. Набрали по ходу встречи, болельщикам было это видно. Первые 20 минут были в шоке, а потом начали набирать, забили и сделали свое дело.

– В твоем послужном списке бывали подобные матчи?

– Нет, это первый такой случай. Очень приятно, еще и вышли в полуфинал. Как удалось забить? Была такая установка, я часто иду на дальнюю штангу. В этом случае тоже пошел на дальнюю, хорошо на ближней чиркнули, остался один перед пустыми воротами.

– Как повлияло на команду то, что матч был перенесен из Екатеринбурга в город, где вы недавно играли?

– На радио был, меня спросили, был ли я на стадионе. Ответил, что хочу бывать на этом стадионе в качестве игрока, а не зрителя. Так что очень приятно было. Ну а команда отнеслась к переносу очень положительно – все понимали, что лучше сыграть на нормальном поле, чем в плохих условиях.

– На ваш взгляд, «Краснодар» позволил «Уралу» отыграть три мяча или «Урал» за счет волевых качеств сумел отыграться?

– Думаю, «Краснодар» не ожидал, что мы не сдадимся и продолжим бороться. Первый гол переломил их. Когда мы забили второй, я уже чувствовал, что мы забьем и третий – они уже не понимали, что происходит. Думали, что мы опустим руки, а мы продолжали играть и гнуть свою линию.