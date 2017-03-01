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    Ильин: «Краснодар» думал, что «Урал» опустит руки, а мы продолжали играть и гнуть свою линию»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:3; 4:3 – по пенальти) в поединке 1/4 финала кубка России. По мнению футболиста, екатеринбуржцам удалось невероятным образом вытащить эту игру, потому что они не опустили руки после того, как счет стал 0:3, и продолжали бороться.

    – За счет чего удалось стать другой командой во втором тайме? Я уже говорил, что мы чуть не вписались в игру, «Краснодар» уже сыграл два официальных матча, а мы только со сборов. От товарищеских официальные игры сильно отличаются. Набрали по ходу встречи, болельщикам было это видно. Первые 20 минут были в шоке, а потом начали набирать, забили и сделали свое дело.

    – В твоем послужном списке бывали подобные матчи?

    – Нет, это первый такой случай. Очень приятно, еще и вышли в полуфинал. Как удалось забить? Была такая установка, я часто иду на дальнюю штангу. В этом случае тоже пошел на дальнюю, хорошо на ближней чиркнули, остался один перед пустыми воротами.

    – Как повлияло на команду то, что матч был перенесен из Екатеринбурга в город, где вы недавно играли?

    – На радио был, меня спросили, был ли я на стадионе. Ответил, что хочу бывать на этом стадионе в качестве игрока, а не зрителя. Так что очень приятно было. Ну а команда отнеслась к переносу очень положительно – все понимали, что лучше сыграть на нормальном поле, чем в плохих условиях.

    – На ваш взгляд, «Краснодар» позволил «Уралу» отыграть три мяча или «Урал» за счет волевых качеств сумел отыграться?

    – Думаю, «Краснодар» не ожидал, что мы не сдадимся и продолжим бороться. Первый гол переломил их. Когда мы забили второй, я уже чувствовал, что мы забьем и третий – они уже не понимали, что происходит. Думали, что мы опустим руки, а мы продолжали играть и гнуть свою линию.

    Источник: Rusfootball.info

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    01.03.2017 00:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 1 марта 2017, 18:53

      Игрули хренлвы..., забили три и перестали играть... Спасибо Уралу за то что во втором тайме не решил все вопросы...Зря вчера потерял время... Особенная благодарность Феде...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 марта 2017, 07:33

      Шалимов, слабак, ничего в этом году хорошего не будет

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > bolela_16 2 марта 2017, 18:57

      не считая выхода в 1/8 Лиги Европы))

      0
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 1 марта 2017, 07:00

      молодцы Оба !

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      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 1 марта 2017, 03:12

      Не ожидала, но "Урал" просто красавчики , показали прекрасную игру, собрались, разозлились, или наоборот, разозлились-собрались, и вот итог, браво...

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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 1 марта 2017, 01:00

      характер есть

      0
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