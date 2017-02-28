Заболотный: «Героем матча с «Краснодаром» себя не ощущаю. Сегодня мне в серии пенальти повезло, в следующий раз – нет»

Голкипер «Урала» Николай Заболотный не считает себя героем поединка 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром» (3:3, 4:3 – по пенальти). По мнению стража ворот екатеринбуржцев, серия 11-метровых ударов является лотереей, и ему сегодня просто повезло.

– Если честно, после 15-ти минут матча я думал: «Куда мы попали?» Благодаря ребятам и характеру мы вытянули этот матч и дотянули до пенальти. В большей степени ребята молодцы.

– Если не секрет, что Александр Тарханов сказал в перерыве?

– Выходили на второй тайм с целью забить еще гол. Считаю, что начало второго тайма было полностью на нашей стороне.

– Героем матча себя не ощущаете? Отбили несколько пенальти.

– Пенальти – это лотерея. Сегодня повезло мне, в следующий раз – нет, так что героем себя не считаю.

– Гадали, когда Смолов бил пенальти в игровое время и в серии пенальти?

– Ну конечно. Я думаю, и Стас Крицюк делал то же самое.

– Предаст ли это уверенности вашей команде в преддверии матчей чемпионата России?

– Думаю, да. Я хотел бы обратиться к болельщикам, чтобы они пришли на наш домашний матч с «Амкаром». Важная игра. Для нас главное выбраться с низа турнирной таблицы.