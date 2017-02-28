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  • Попов назвал Ещенко, Макеева и Глушакова самыми веселыми людьми в «Спартаке»

Попов назвал Ещенко, Макеева и Глушакова самыми веселыми людьми в «Спартаке»

28 февраля 2017, 17:54

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил мнение, что защитники Евгений Макеев и Андрей Ещенко, а также полузащитник Денис Глушаков являются самыми веселыми людьми в московском клубе.

«Я вообще оптимист по жизни. Гоню негатив прочь. Позитивный настрой помогает преодолевать трудности. Футбол сейчас такой, что без напряженной работы успеха не добиться. Тройка самых веселых людей в «Спартаке»? Ещенко, Макеев… Кто же еще… Пусть будет Глушаков. Обо мне другие пусть судят. Вы не смотрите на серьезное лицо Макеева. Женя – очень веселый парень, очень! И шутки у него смешные, неожиданные. А главное, Макеев сам так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно», – сказал Попов.

В нынешнем сезоне Попов провел за «Спартак» в РФПЛ 12 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Макеев Евгений Попов Ивелин
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