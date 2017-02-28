Фернандо: «Спартак» ни разу за сезон не пробил пенальти? Многие не хотят видеть нас чемпионами»

Полузащитник «Спартака» Фернандо не считает проблемой, что в нынешнем сезоне его команда еще ни разу не пробила в РФПЛ пенальти. По его словам, многие просто не хотят видеть его команду чемпионом.

Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– «Спартак» не бил ни одного пенальти в этом сезоне. Проблема?

– На самом деле, не очень. Мы не должны обращать внимания на действия арбитров. Знаем, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом. Нужно концентрироватьс я на самой игре, и тогда никакие судьи на наши результаты не повлияют.

– «Зенит» вылетел из еврокубков. Борьба за чемпионство будет более жесткой?

– «Зенит» – один из наших главных соперников. Прежде всего, нужно будет побеждать в личной встрече. Эта игра станет одной из самых тяжелых для «Спартака». Понятно, что после вылета из еврокубков, «Зенит» бросит все силы на чемпионат.

В нынешнем сезоне Фернандо провел за «Спартак» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и шестью желтыми карточками.