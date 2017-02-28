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  • Фернандо: «Спартак» ни разу за сезон не пробил пенальти? Многие не хотят видеть нас чемпионами»

Фернандо: «Спартак» ни разу за сезон не пробил пенальти? Многие не хотят видеть нас чемпионами»

28 февраля 2017, 17:01
44

Полузащитник «Спартака» Фернандо не считает проблемой, что в нынешнем сезоне его команда еще ни разу не пробила в РФПЛ пенальти. По его словам, многие просто не хотят видеть его команду чемпионом.

Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– «Спартак» не бил ни одного пенальти в этом сезоне. Проблема?

– На самом деле, не очень. Мы не должны обращать внимания на действия арбитров. Знаем, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом. Нужно концентрироваться на самой игре, и тогда никакие судьи на наши результаты не повлияют.

– «Зенит» вылетел из еврокубков. Борьба за чемпионство будет более жесткой?

– «Зенит» – один из наших главных соперников. Прежде всего, нужно будет побеждать в личной встрече. Эта игра станет одной из самых тяжелых для «Спартака». Понятно, что после вылета из еврокубков, «Зенит» бросит все силы на чемпионат.

В нынешнем сезоне Фернандо провел за «Спартак» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и шестью желтыми карточками.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо
Комментарии (44)
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Nerlinger
1488290571
да кому вы нужны пятаки плаксивые
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vladimir-7
1488291859
Заскулили свиньи, пенальти бить им не дают. Вас не многие не хотят видеть чемпионами, а большинство в России.
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Диктор
1488293721
Ну во первых прочтя все ниже изложенное,хочу подчеркнуть,во первых Фернандо не ныл,и не жаловался на судей,а во вторых разве он неправду сказал?????
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subbotaspartak
1488293994
Пацана спросили - он ответил, Пенальки не били - я и не заметил. Проиграть с пенальки - жалко, Выиграть - ни шатко ни валко. А тут на странице дебилы опять расплевались, Соскучились, дождались.
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Лео Месси 001
1488294866
Ещё бы, из еврокубков тоже бы исключить, чтобы не позорились с АЕКами и Санкт-Галленами
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Maxim Nik
1488294934
Правильно - не поставили пенальти, пусть это будет на их совести. Но ЭТО НЕ СКРОЕШЬ.
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ufos73
1488296220
Последнею, и единственную пеньку, которую Спартак бил в 2016г, была еще в конце марта... Да если бы коням или бомжам столько ставили, они бы и в пятерке не были бы...
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slavа0508
1488297413
Не знаю предвзято судья относятся или нет к Спартаку,,,,Но то что Спартак уже год не пробивал пенальти это факт,,,и который наводит на определённые мысли при том ,что в атаке у Спартака есть техничные парни на ком постоянно фолят,,,,
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Жентус
1488298042
Многие? Никто не хочет, признай честно. Спартак безусловный позор России, который не ставит как цель выступление в еврокубках. Мало того, им на кубок России, также, всегда было плевать. Какому адекватному человеку нужен такой чемпион? Ну попадут они в группу Лиги Чемпионов, а дальше то что? 4 место, игра в пол силы и вся интрига в чемпионате России? Я порадуюсь, если Ростов с Краснодаром попадут в ЛЧ, но никак не Спартак, Зенит или ЦСКА. "Топ клубы России". Столько лет позорились... И если Зенит с ЦСКА, еще выстреливают временами, то Спартак катился бы лесом даже из зоны Лиги Европы бы Ваш.
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Gullit 76
1488298611
Дзюба ушёл,падать некому!
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