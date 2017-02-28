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  • Пуйоль: «С такими замечательными болельщиками Россия далеко пройдет на ЧМ-2018»

Пуйоль: «С такими замечательными болельщиками Россия далеко пройдет на ЧМ-2018»

28 февраля 2017, 12:42
4

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль попытался спрогнозировать выступление сборной России на ЧМ-2018. По мнению испанца, российская команда может добиться серьезных результатов на турнире.

«Я играл против России в 2008 году. Это были сложные матчи, потому что та команда была очень сильной. Сейчас, конечно, сборная обновилась, но с каждым днем она будет становиться сильнее. На домашнем чемпионате мира она будет бороться за победу в каждом матче, а с такими замечательными болельщиками может далеко пройти», – отметил Пуйоль.

Чемпионат мира-2018 состоится в России в период с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Испания Пуйоль Карлес
Комментарии (4)
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Wagarti
1488275614
Слова, слова...
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Raxor
1488276072
ор, лицемерить он умеет. да у нас болельщики после первого поражения закидают камнями эти бревна в гетрах. я вообще по дефолту за немцев буду, ну, и как патриоту придется за рашку тоже топить
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Челнинец
1488276085
Не болельщики играют, футболистам все равно на болельщиков они только беспокоятся о своем кармане!
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