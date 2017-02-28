Матч «Урал» – «Краснодар» покажут в кинотеатре Екатеринбурга

Четвертьфинальный матч Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» покажут в прямом эфире в большом зале кинотеатра «Пассаж». Об этом сообщил пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.

Напомним, что игра между командами должна была пройти в Екатеринбурге, но по решению РФС встреча была перенесена в Краснодар.

«Мы чувствуем свою ответственность перед болельщиками за перенос матча в Краснодар, поэтому впервые будем транслировать матч нашей команды в кинотеатре для того, чтобы каждый смог ощутить такие же эмоции, как и на стадионе. Приглашаем болельщиков поддержать футболистов и насладиться игрой», – заявил Медведевских.

Напомним, что матч «Урал» – «Краснодар» пройдет сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.