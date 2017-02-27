«Газпром нефть» заплатил 200 миллионов «Томи»

Президент «Томи» и губернатор Томской области Сергей Жвачкин области сообщил о нахождении средств на погашение долгов клуба.

«Деньги — 200 миллионов рублей — компанией «Газпром нефть» перечислены. На счета они поступят во вторник, после чего начнется погашение задолженностей. «Томь» будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола», — сказал Жвачкин.

Ранее нефтегазовая компания обязалась оказать финансовую поддержку «Оренбургу».