Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Газпром нефть» заплатил 200 миллионов «Томи»

27 февраля 2017, 20:01
44

Президент «Томи» и губернатор Томской области Сергей Жвачкин области сообщил о нахождении средств на погашение долгов клуба.

«Деньги — 200 миллионов рублей — компанией «Газпром нефть» перечислены. На счета они поступят во вторник, после чего начнется погашение задолженностей. «Томь» будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола», — сказал Жвачкин.

Ранее нефтегазовая компания обязалась оказать финансовую поддержку «Оренбургу».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Томь
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Saylor
1488215520
всех поддерживают, а бензин только дорожает......
Ответить
oyabun
1488215813
До этого было 900 млн. переведеных Газпромом на счета "Оренбурга". Что это как не способ обеспечить "удобный" счет данных двух команд в матчах с Зенитом? А заодно и масштабная форма отмывания денег. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев.. Народ за идиотов считают?
Ответить
пряник929
1488216484
И снова на деньги стариков поддерживают футбольные команды.... а где же самоокупаемость??? Где коммерческая составляющая профессиональной футбольной команды??? Не могут менеджеры работать, разогнать их, не могут игроки играть, тожге разогнать. Как при социализме: от каждого по способности, каждому по труду. Какой идиот нанимает футболистов на бешеные зарплаты, когда платить нечем???
Ответить
kto eto
1488216819
Ну хоть на погашение долгов нашли. Мне как болельщику Томи глубоко обидно что уже в который раз команда отчаянно бьётся за выход в премьер лигу и с треском вылетает с из за недофинансирования и долгов игрокам. И ВСЯ ЭТО РОСКОШЬ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ ОБЛАСТИ. Не хочется копаться в закулисных делах коррупционеров... просто команда без спонсора, а томские болельщики без футбола и теперь похоже на долго. Цените то что имеете господа! Ну а мы будем обкатывать местную молодёжь, больше играть некому.
Ответить
Hangeldi
1488218857
Kriminal
Ответить
diktatop
1488221915
очередной откат распила газпрома...
Ответить
Chernyi Lis
1488223728
давно пора! а то оттуда газ а спонсируют только зенит..
Ответить
ivanthebest
1488225597
Не могут на поле доказать что лучшие, так хоть за счёт заносов решили зинке обеспечить гарантированные победы... Просто стыд.
Ответить
ProstoPolzovatel
1488234075
Когда-то у нас был СОГАЗ Чемпионат России по Футболу, скоро смело можно будет писать Газпром Чемпионат...
Ответить
kvm
1488262886
Внимательно следим за матчем Томь - Зеня
Ответить
Главные новости
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:09
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Все новости
Все новости
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
22:42
1
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
22:11
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
21:25
2
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
11
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
18
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
3
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
5
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+