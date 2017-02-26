Погба — о победном голе Ибрагимовича в финале Кубка Лиги: «Клуб взял его именно ради этого»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Златан Ибрагимович дали совместное интервью телеканалу Sky Sports после финального матча Кубка Лиги против «Саутгемптона» (3:2), в которой швед забил победный гол.

«Именно ради этого его и купили», — сказал полузащитник.

«Купили? Я перешел бесплатно! Это тебя купили!» — ответил форвард.

Ибрагимович присоединился к «МЮ» в июне 2016-го года в статусе свободного агента. Погба перешел из «Ювентуса» за 105 миллионов евро в августе.

Отметим, что победа в Кубке английской лиги стала пятой в истории манчестерского клуба.