Конте назвал Матича, Канте и Фабрегаса игроками топ-уровня

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Суонси Сити» (3:1) в матче 26-го тура АПЛ признался, что доволен выступлением полузащитников своей команды Сеска Фабрегаса, Н'Голо Канте и Неманьи Матича.

«Сеск провел очень хороший матч, и мне важно иметь такие варианты в команде, чтобы, анализируя матч, я мог понимать, что у меня есть игрок такого класса.

Лично я считаю Неманью Матича, Канте и Фабрегаса игроками топ-уровня.

Я очень доволен формой Фабрегаса, несмотря на то, что он не выходил в стартовом составе в последнем матче чемпионата. Так и надо продолжать. Я рад, что у меня есть такие игроки, для тренера это потрясающе», – сказал Конте.