Адлер: «Гамбург» с первой минуты не попал в игру»

Голкипер «Гамбурга» Рене Адлер считает, что его команда крупно уступила в выездном матче «Баварии» из-за того, что соперник превзошел их по всем статьям.

«Мы с первой минуты не попали в игру. Складывалось такое ощущение, что в первом тайме мы не выиграли ни одного единоборства.

«Бавария» была сильнее нас во всех компонентах. То, как мы проиграли, не просто неприятно, такое вообще не должно с нами происходить», – сказал Адлер после матча.

Матч 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Гамбург» закончился со счетом 8:0.