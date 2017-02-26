Серия А. «Ювентус» одержал победу над «Эмполи»

В рамках матча 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома выиграл у «Эмполи». Встреча, которая состоялась сегодня на «Ювентус Стэдиум», завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Массимилиано Аллегри.

Таким образом, туринский клуб одержал 14-ю победу подряд на своем поле в нынешнем розыгрыше Серии А.

Благодаря этому результату «Ювентус» набрал 66 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

Ювентус – Эмполи – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Скорупски, 52 (в свои ворота); 2:0 – Сандро, 65.

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