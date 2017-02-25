Асхабадзе: «Состав ЦСКА после зимнего трансферного окна остался на том же уровне»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе оценил работу ЦСКА во время зимнего трансферного окна. По его словам, состав московского клуба по сравнению с осенним этапом сезона не претерпел сильных изменений.

«Тяжело оценивать селекцию армейцев, поскольку у них есть определенные финансовые сложности, и клуб в очередной раз был не очень активен. Вся работа свелась к возвращению старых знакомых: Оланаре, Васина и Витиньо. Траоре уехал в Испанию, но он был в аренде, заработать на нем ничего не удалось, только сэкономить на зарплате. Думаю, состав ЦСКА по сравнению с осенним остался плюс-минус на том же уровне», – сказал Асхабадзе.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от первого места на восемь очков.