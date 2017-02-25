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  • Асхабадзе: «Состав ЦСКА после зимнего трансферного окна остался на том же уровне»

Асхабадзе: «Состав ЦСКА после зимнего трансферного окна остался на том же уровне»

25 февраля 2017, 21:54
12

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе оценил работу ЦСКА во время зимнего трансферного окна. По его словам, состав московского клуба по сравнению с осенним этапом сезона не претерпел сильных изменений.

«Тяжело оценивать селекцию армейцев, поскольку у них есть определенные финансовые сложности, и клуб в очередной раз был не очень активен. Вся работа свелась к возвращению старых знакомых: Оланаре, Васина и Витиньо. Траоре уехал в Испанию, но он был в аренде, заработать на нем ничего не удалось, только сэкономить на зарплате. Думаю, состав ЦСКА по сравнению с осенним остался плюс-минус на том же уровне», – сказал Асхабадзе.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от первого места на восемь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Асхабадзе Роман
Комментарии (12)
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СашкаГуров
1488066574
бла бла бла
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Аид666
1488085258
Не верно... ЦСКА усилился слив наконец-то клиента Селюка - Траоре!
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vladimir-7
1488091680
Следил бы за составом в Спартаке, а всё роются в чужих командах. Вот уж действительно свиньи.
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pegas1276
1488093054
усилились или нет покажет 2 часть чампа ...
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Копытин
1488095306
Что-то я ни разу не слышал, чтобы трансферную политику свинок обсуждали представители или бывшие представители других клубов. Правильно про них сказал vladimir-7. Я смотрю Асхабадзе везде свой пятак сунул и в "Арсенал", и в "Оренбург", и даже а в "Анжи".
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KorolShut
1488110435
Кто это?
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Victor1961
1488136158
Будем посмотреть....Усиленных уже много бывало. а ЦСКА - чемпион!
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Obi Wan
1488184325
Не из такого ещё вылазили...
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