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  • Рапопорт – о переносе кубковой игры на поле «Краснодара»: «Ощущение, что «Урал» обокрали»

Рапопорт – о переносе кубковой игры на поле «Краснодара»: «Ощущение, что «Урал» обокрали»

25 февраля 2017, 18:24
4

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт посетовал на перенос четвертьфинальной встречи Кубка России с «Краснодаром» на поле соперника. По его словам, подобный шаг не оправдан, так как поле стадиона «СКБ-Банк Арена» находится в хорошем состоянии и безо всяких оговорок могло принять матч.

Поединок состоится во вторник, 28 февраля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

– Все готово, поле в рабочем состоянии. Есть у нас и манеж, предлагали и его для проведения матча, но у нас у кого связи круче, тот и прав.

– Леонид Аронович, как такое может быть в принципе? В город приезжают различные «высокие» комиссии, дают очень хорошие оценки всем объектам ЧМ-2018, в число которых входит и «СКБ-Банк Арена», и вдруг – поле не готово. При том, что раньше к газону не было ни одного вопроса…

– Ставки слишком высоки. Это четвертьфинал Кубка России. Ну, не можем же мы всякий раз обращаться к Виталию Леонтьевичу Мутко. Планово готовились к матчу 1/4 финала, поле в нормальном состоянии… Такое ощущение, что нас обокрали. Клуб в этом важном матче останется без своих болельщиков, поклонники футбола Свердловской области не увидят интересную, важную игру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Урал Краснодар
Комментарии (4)
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Igor Belousov
1488038571
как же так
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REDAT
1488041096
Хотите яйца свои морозить то вперед,у нас +15 тепло,правда ветер!!!!!!!!!!!!!!!!Стадион красавиц,что еще надо?????????
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bolela_16
1488089397
да уж, темная история...
Ответить
ИванЯ
1488104634
на урале не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда
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