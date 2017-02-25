Источник: Де Хеа обеспокоен тем, что «Реал» интересуется Куртуа

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа обеспокоен тем, что руководство «Реала» проявляет интерес к вратарю «Челси» Тибо Куртуа. По информации источника, по этому вопросу 26-летний испанец связывался с представителями сливочных. Ранее сообщалось, что «Реал» готов приобрести Де Хеа за 65 миллионов евро.

Напомним, действующий контракт Де Хеа с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне испанец провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 25 матчей, в которых пропустил 21 гол.