Мутко: «Для наших клубов за счастье сыграть в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед» и «Сельты»

Глава РФС Виталий Мутко высказал свое мнение относительно результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для российских клубов.

Напомним, «Ростов» померится силами с «Манчестер Юнайтед», а «Краснодару» предстоит противостоять обидчику донецкого «Шахтера» в предыдущем раунде – «Сельте».

«Это счастье – сыграть против таких команд, наши болельщики воочию смогут увидеть игры таких сильных клубов, как «Манчестер Юнайтед» и «Сельта». Это просто прекрасно. «Ростову» и «Краснодару» будут противостоять сильные соперники, которые будут стараться доминировать, но наши команды им навяжут борьбу, ведь у них есть и характер, и поставленная игра, и поддержка болельщиков.

Это хороший жребий с точки зрения футбола, но с точки зрения перспектив нашим клубам будет непросто», – сказал Мутко.

Напомним, первые встречи 1/8 финала пройдут 9 марта. Ответные состоятся 16-го.