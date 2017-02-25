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  • Мутко: «Для наших клубов за счастье сыграть в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед» и «Сельты»

Мутко: «Для наших клубов за счастье сыграть в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед» и «Сельты»

25 февраля 2017, 17:56
4

Глава РФС Виталий Мутко высказал свое мнение относительно результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для российских клубов.

Напомним, «Ростов» померится силами с «Манчестер Юнайтед», а «Краснодару» предстоит противостоять обидчику донецкого «Шахтера» в предыдущем раунде – «Сельте».

«Это счастье – сыграть против таких команд, наши болельщики воочию смогут увидеть игры таких сильных клубов, как «Манчестер Юнайтед» и «Сельта». Это просто прекрасно. «Ростову» и «Краснодару» будут противостоять сильные соперники, которые будут стараться доминировать, но наши команды им навяжут борьбу, ведь у них есть и характер, и поставленная игра, и поддержка болельщиков.

Это хороший жребий с точки зрения футбола, но с точки зрения перспектив нашим клубам будет непросто», – сказал Мутко.

Напомним, первые встречи 1/8 финала пройдут 9 марта. Ответные состоятся 16-го.

Источник: ТАСС
Лига Европы Краснодар Ростов Сельта Манчестер Юнайтед Мутко Виталий
Комментарии (4)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1488037965
Виталик , как в Питере будут отмечать юбилей событий 14 мая 1957 года? Получившее название "Ленинградский футбольный бунт".
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Pirboy
1488040190
Это хороший жребий с точки зрения футбола, но с точки зрения перспектив нашим клубам будет непросто»........... Надо же когда-то начинать тов. Мутко В.Л.
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ILOVETHISGAME.ykt
1488173055
Было бы за счастье всему нашему футболу, если бы вы ушли из него и спорта в целом, товарищ МУДКО.
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den161
1488196359
Самое интересное это то, что РФС ни коем боком к успехам двух южных команд не имеет отношения, а порой даже наоборот палки в колеса тыкает некоторым. Краснодар заслуга красавца Глацкого - как пример образцового футбола-бизнеса, а ростов - ГЕНИЯ БЕРДЫЕВА, вопреки склокам вокруг команды и его личного имени... А товарисч муДко только локти и кусает сейчас что его бомжики не смогли андерлехт пройти... За российскую команду обидно, а вот руководству зенита так и надо, сколько денег потрачено.... ха-ха, и смешно и больно. Виталька помог бы найти спонсора норм ростову, тогда мог бы вякать в подобных статьях, а так, сука, закрой свое поганое @бало тварь
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