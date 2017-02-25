Агент Миранчука: «Вранье становится фирменным стилем президента «Локомотива»

Футбольный агент Вадим Шпинев, занимающийся делами полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал слова президента железнодорожников Ильи Геркуса, который заявил, что переход 21-летнего россиянина в «Рубин» сорвался по вине представителя футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что казанский клуб готов был заплатить за хавбека 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых записал на свой счет по одному голу и одной результативной передаче.

– Слова Геркуса – вранье и попытка прикрыть свое неумение вести переговоры и опять переложить все на агентов. У парня с «Рубином» все было согласовано, они готовы были заплатить Локомотиву 5 млн. евро, но всегда говорили, что хотят,чтобы сделка совершилась до последнего сбора «Рубина». Более того, говорилось об этом и в официальных предложениях. Деньги приличные , если учесть, что это меньше чем за год до окончания контракта.

– Почему трансфер так и не состоялся?

– Вместо того, чтобы принять правильное управленческое решение, Геркус обзванивал другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения на 6 миллионов евро, чтобы, как он говорит, «засадить его «Рубину».

– Что в итоге?

– Когда этого сделать не удалось, просто врал опять, что другие клубы предлагали больше. Мы это видим из интервью руководителей этих клубов. Более того, когда можно было напрячься и решить этот вопрос, Геркус отправил в «Рубин» письмо с дополнительными требованиями. Конечно, эти требования были справедливо отвергнуты «Рубином».

Вранье вообще становится фирменным стилем руководителя «Локо». Он говорит о реакции болельщиков, хотя многим известно, что именно Илья Леонидович встречался с болельщиками и просил их начать кампанию против Миранчука и его агентов. На всякий случай скажу, что с нашей стороны согласованы условия и формулировки контрактов наших молодых футболистов: Антона Миранчука и Ивана Галанина. Они должны были быть подписаны уже давно. Но Геркус опять взял паузу, и мы понимаем по какой причине. Когда «Локо» откажется, снова обвинят агентов.