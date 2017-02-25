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  • Агент Миранчука: «Вранье становится фирменным стилем президента «Локомотива»

Агент Миранчука: «Вранье становится фирменным стилем президента «Локомотива»

25 февраля 2017, 16:38
12

Футбольный агент Вадим Шпинев, занимающийся делами полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал слова президента железнодорожников Ильи Геркуса, который заявил, что переход 21-летнего россиянина в «Рубин» сорвался по вине представителя футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что казанский клуб готов был заплатить за хавбека 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых записал на свой счет по одному голу и одной результативной передаче.

– Слова Геркуса – вранье и попытка прикрыть свое неумение вести переговоры и опять переложить все на агентов. У парня с «Рубином» все было согласовано, они готовы были заплатить Локомотиву 5 млн. евро, но всегда говорили, что хотят,чтобы сделка совершилась до последнего сбора «Рубина». Более того, говорилось об этом и в официальных предложениях. Деньги приличные , если учесть, что это меньше чем за год до окончания контракта.

– Почему трансфер так и не состоялся?

– Вместо того, чтобы принять правильное управленческое решение, Геркус обзванивал другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения на 6 миллионов евро, чтобы, как он говорит, «засадить его «Рубину».

– Что в итоге?

– Когда этого сделать не удалось, просто врал опять, что другие клубы предлагали больше. Мы это видим из интервью руководителей этих клубов. Более того, когда можно было напрячься и решить этот вопрос, Геркус отправил в «Рубин» письмо с дополнительными требованиями. Конечно, эти требования были справедливо отвергнуты «Рубином».

Вранье вообще становится фирменным стилем руководителя «Локо». Он говорит о реакции болельщиков, хотя многим известно, что именно Илья Леонидович встречался с болельщиками и просил их начать кампанию против Миранчука и его агентов. На всякий случай скажу, что с нашей стороны согласованы условия и формулировки контрактов наших молодых футболистов: Антона Миранчука и Ивана Галанина. Они должны были быть подписаны уже давно. Но Геркус опять взял паузу, и мы понимаем по какой причине. Когда «Локо» откажется, снова обвинят агентов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Геркус Илья
Комментарии (12)
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Joko21
1488030143
Геркус говорит более убедительно, чем агенты
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sergan113
1488031140
Интересно, кто-нибудь в суд обратится за клевету?
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Gullit 76
1488031321
Хорошо вмазал!Похоже это будет сериал и в худшем его проявлении.Жду версию Геркуса.
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srg38
1488032496
задолбал Миранчук, задолбали агенты Миранчука, задолбали друг друга какашками закидывать
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mialkov
1488032513
Почему-то не верится в эти заявления...
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avera
1488033347
А какой рейтинг у этого агента? Или решил пропиариться?
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Tostao
1488039303
Вот так же "Динамо" потеряло Смолова, Кокорина, Нобоа и ещё ряд игроков.
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LokoGoGo
1488046991
стоп, это Светский спорт... листаем дальше
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B-E-S
1488089771
Ой, бедненький агентик, Геркус наврал всем! Морду бы всем этим агентам разбить, и в шею их выгнать!
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