«Урал» и «Амкар» определятся с местом проведения своего матча 27 февраля

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов подчеркнул, что решение о месте проведения матча 18-го тура РФПЛ «Урал» – «Амкар», который состоится 5 марта, будет принято 27 февраля.

Напомним, что встреча 1/4 финала Кубка России между «шмелями» и «Краснодаром», намеченная на 28 февраля, была перенесена из Екатеринбурга на поле «быков» по причине неудовлетворительного состояния газона на домашней арене «Урала».

«Место проведения матча будет определено в ближайший понедельник», – сказал Куликов.