Орещук назвал зимние трансферные кампании «Спартака» и «Краснодара» лучшими среди клубов РФПЛ

Спортивный директор московского «Торпедо» Роман Орещук подчеркнул, что, по его мнению, «Спартак» и «Краснодар» успешнее всех поработали на трансферном рынке нынешней зимой. Также он считает правильным решением «Локомотива» заявить тренера Дмитрий Лоськова в качестве игрока на вторую часть сезона.

«Лучшую трансферную кампанию провели «Спартак» и «Краснодар». Большой плюс для Ари – переход в «Локомотив». Отмечу, что возвращение Лоськова – это почтение к легенде клуба. Он заслужил красивый прощальный матч!» – сказал Орещук.