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  • Куман надеется на победу «Манчестер Юнайтед» над «Саутгемптоном» в финале Кубка лиги

Куман надеется на победу «Манчестер Юнайтед» над «Саутгемптоном» в финале Кубка лиги

25 февраля 2017, 13:20
3

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что надеется на победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги. Завтра, 26 февраля, манкунианцы в решающем поединке сойдутся с бывшей командой голландца – «Саутгемптоном». Отметим, что успех «красных дьяволов» может открыть «ирискам» дорогу в квалификацию Лиги Европы.

«Хочется верить, что «Манчестер Юнайтед» добудет в уик-энд победу, и одна из топ-команд завоюет Кубок лиги, так как при таком раскладе клуб, который финиширует на седьмой строчке в таблице, получить возможность принять участие в квалификации Лиги Европы», – сказал Куман.

После 25 туров «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Юнайтед», располагающегося строчкой выше, на семь очков.

Источник: Guardian.com
Англия. Кубок Лиги Эвертон Манчестер Юнайтед Саутгемптон Куман Рональд
Комментарии (3)
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anri1703
1488034055
а 8место не участвует в ле ? я просто давно в этом плане не слежу
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super.zenitchik
1488052411
Мало надеяться, нужно верить! Учись у Волеры!
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Sedoi_Goblin
1488134573
Ну Рональд, ну хитропопый)))))
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