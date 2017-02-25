Куман надеется на победу «Манчестер Юнайтед» над «Саутгемптоном» в финале Кубка лиги

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что надеется на победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги. Завтра, 26 февраля, манкунианцы в решающем поединке сойдутся с бывшей командой голландца – «Саутгемптоном». Отметим, что успех «красных дьяволов» может открыть «ирискам» дорогу в квалификацию Лиги Европы.

«Хочется верить, что «Манчестер Юнайтед» добудет в уик-энд победу, и одна из топ-команд завоюет Кубок лиги, так как при таком раскладе клуб, который финиширует на седьмой строчке в таблице, получить возможность принять участие в квалификации Лиги Европы», – сказал Куман.

После 25 туров «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Юнайтед», располагающегося строчкой выше, на семь очков.