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  • Спортивный директор РФПЛ: «Возможен перенос матча «Урал» – «Амкар» в Тюмень»

Спортивный директор РФПЛ: «Возможен перенос матча «Урал» – «Амкар» в Тюмень»

25 февраля 2017, 07:46
7

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал ситуацию с полями в ряде городов России, а также подтвердил, что «Томи» запрещено регистрировать новичков.

– У «Томи» достаточно футболистов, чтобы доиграть сезон?

– Не считал, сколько там игроков, но молодежи точно хватит. Новичков заявлять «Томи» было запрещено.

– Томичи активно предлагают проводить свои домашние матчи на чужих аренах. Лигу это не смущает?

– Такой перенос был в конце первой части сезона на «Локомотив», и сейчас в Ростов. Но это связано исключительно с погодными условиями в Томске.

– Матч «Урал» – «Амкар» тоже под вопросом?

– Комиссия была в Екатеринбурге. Думаю, в понедельник будет объявлено решение. Возможен перенос в Тюмень.

– А манеж Премьер-лига не признает?

– В этом сезоне матчи должны проходить на стадионах первой категории. Манеж – это вторая категория.

– «Крылья» тоже не сыграют дома...

– Да, это решение самого клуба. Они посмотрели поле и поняли, что оно не готово. Игра с «Локо» пройдет в Уфе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Томь Урал Крылья Советов Локомотив
Комментарии (7)
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kanav67
1488008856
Игру Урала перенести в Тюмень? Может сразу в Ханты-Мансийск или Новый Уренгой, чтобы не мучились.
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Gullit 76
1488009837
В Симферополь!Слабо?
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