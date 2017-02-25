Бубнов: «Если один из российских клубов выйдет в 1/4 финала Лиги Европы – это будет удачный результат»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, соперником «Краснодара» стала «Сельта», а «Ростову» достался «Манчестер Юнайтед».

«Если одна российская команда пройдет в четвертьфинал, то я буду считать это хорошим результатом, тем более обе наших команды не являются фаворитами. Считаю, у «Краснодара» все же побольше шансов пройти дальше, так как «Сельта» несравнимо ниже классом, чем «МЮ». При этом велика вероятность того, что Лига Европы для наших клубов закончится на предстоящей стадии. С другой стороны, после жеребьевки все думали, что меньше всего проблем будет у «Зенита», а получилось совсем наоборот», – сказал Бубнов.

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта.