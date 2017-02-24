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Агаларов и Прудников официально вернулись в «Анжи»

24 февраля 2017, 21:57
2

В «Анжи» вернулся защитник Камиль Агаларов, выступавший в Махачкале с 2008 по 2016 год, а затем расторгший контракт с клубом. 28-летний футболист заявлен под 7-м номером. Нападающий Александр Прудников получил 99-й номер. Он также играл за «Анжи», а в первой части сезона РФПЛ выступал за «Оренбург».

В заявку включен украинский полузащитник Максим Белый, перешедший из «Хайдука», защитник Томас Фибел и полузащитник Иван Иванченко. Помимо них была заявлена группа молодых футболистов: голкипер Юрий Шлеев, защитники Аликади Саидов и Рустам Мачилов, полузащитники Никита Адамов, Дмитрий Кудряшов и Камиль Закиров, а также нападающие Гамид Агаларов, Арсанбег Муртазалиев и Шамиль Муртузалиев.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Анжи Прудников Александр Агаларов Камиль
Комментарии (2)
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Mr Abdullaev
1487964249
Ну и дела
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Михас007
1487976947
да хлопцы доваливайте
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