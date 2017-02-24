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  • Бузникин: «Лоськов заявлен как футболист «Локомотива»? Это будет интересно»

Бузникин: «Лоськов заявлен как футболист «Локомотива»? Это будет интересно»

24 февраля 2017, 18:16
3

Бывший футболист «Локомотива» Максим Бузникин сказал, что считает полузащитника Дмитрия Лоськова легендой клуба. Напомним, сегодня железнодорожники заявили 43-летнего хавбека как футболиста, подписав с ним контракт до конца сезона.

– Лоськов заявлен как футболист «Локомотива»? Это будет интересно! Дмитрий – замечательный футболист, легенда клуба. Если у него хватит желания и возможностей выступать за железнодорожников, то почему бы и нет?

– Приход Лоськова способен реально добавить «Локо» с точки зрения игры или это просто символический трансфер?

– Я же не нахожусь в московской команде, не могу оценить уровень Дмитрия. Могу только пожелать ему удачи, здоровья и чтобы все получилось.

– Такое «возвращение легенды» – хороший маркетинговый ход?

– Да, согласен. Что-то в этом есть. Особенно для привлечения болельщиков.

Лоськов закончил карьеру футболиста в 2013 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий Бузникин Максим
Комментарии (3)
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RedGreenHooligan
1487951829
Если судить по тренировкам на сборах, то Лоськов хоть сейчас фору Миранчуку в 100 очков может дать, в очень шикарной форме находится для 43-лет... Но на сборах он не наигрывался, значит на 5 минут для рекорда выйдет и все)
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Александр ЗА
1487972533
Да
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