Бузникин: «Лоськов заявлен как футболист «Локомотива»? Это будет интересно»

Бывший футболист «Локомотива» Максим Бузникин сказал, что считает полузащитника Дмитрия Лоськова легендой клуба. Напомним, сегодня железнодорожники заявили 43-летнего хавбека как футболиста, подписав с ним контракт до конца сезона.

– Лоськов заявлен как футболист «Локомотива»? Это будет интересно! Дмитрий – замечательный футболист, легенда клуба. Если у него хватит желания и возможностей выступать за железнодорожников, то почему бы и нет?

– Приход Лоськова способен реально добавить «Локо» с точки зрения игры или это просто символический трансфер?

– Я же не нахожусь в московской команде, не могу оценить уровень Дмитрия. Могу только пожелать ему удачи, здоровья и чтобы все получилось.

– Такое «возвращение легенды» – хороший маркетинговый ход?

– Да, согласен. Что-то в этом есть. Особенно для привлечения болельщиков.

Лоськов закончил карьеру футболиста в 2013 году.