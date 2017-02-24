Шалимов: «Сельта»? Могло быть хуже, но могло и лучше»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что считает итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы нормальными. Напомним, соперником краснодарского клуба станет «Сельта».

«Жребий считаю нормальным. Могло быть хуже, но могло и лучше. В любом случае все покажет игра, в которой многое будет зависеть от нас самих. Сейчас получим полную информацию о сопернике, посмотрим его последние матчи. «Сельта» – представитель Испании, а в этом чемпионате все предпочитают играть в техничный футбол, делают ставку на атаку. И это хорошо. Матчи должны получиться интересными, и, может быть, нам даже удобнее играть против такого типа команд», – сказал специалист.

Первый матч состоится 9 марта в Испании.