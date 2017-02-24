Шевченко: «Судейство не будем обсуждать, но моменты были спорные»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко раскритиковал судью, обслуживавшего ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта».

«Шахтеру» не хватило четырех минут. У команды было много шансов, которые следовало реализовать. Надо было забить мяч.

Судейство не будем обсуждать, но моменты спорные. Возможно, была симуляция», – сказал Шевченко.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» закончился в основное время со счетом 0:1 (1:0 – первый матч). В дополнительное время гости смогли реализовать свои шансы, забив еще один гол. По сумме двух встреч украинская команда выбыла из турнира.