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    Шевченко: «Судейство не будем обсуждать, но моменты были спорные»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко раскритиковал судью, обслуживавшего ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер»«Сельта».

    «Шахтеру» не хватило четырех минут. У команды было много шансов, которые следовало реализовать. Надо было забить мяч.

    Судейство не будем обсуждать, но моменты спорные. Возможно, была симуляция», – сказал Шевченко.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» закончился в основное время со счетом 0:1 (1:0 – первый матч). В дополнительное время гости смогли реализовать свои шансы, забив еще один гол. По сумме двух встреч украинская команда выбыла из турнира.

    Источник: Terrikon

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    24.02.2017 08:49
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