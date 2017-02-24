Срна призвал сосредоточиться на чемпионате Украины и золотых медалях

Капитан «Шахтера» Дарио Срна посетовал на отсутствие концентрации в концовке встречи с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы, что привело к пропущенному голу сначала в концовке основного времени, а затем и в дополнительное.

«Очень обидно, что не прошли в следующий этап Лиги Европы. К сожалению, сегодня мы не использовали свои моменты и не хватило концентрации. Надо сделать анализ этой игры и двигаться дальше.

У нас сильная команда с хорошим характером. Надо сосредоточиться на чемпионате Украины и завоевать золотые медали.

После пропущенного гола на последних минутах «Шахтер», конечно, подсел в психологическом плане, но мы поддерживали друг друга и очень хотели победить сегодня. Это очень болезненное поражение.

Эпизоды с судейством комментировать не буду. Все равно уже ничего не изменишь. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, спасибо Харькову за то, что поддерживали нас сегодня», – заявил после матча Срна.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» закончился в основное время со счетом 0:1 (1:0 – первый матч). В дополнительное время гости смогли реализовать свои шансы, забив еще один гол. По сумме двух встреч украинская команда выбыла из турнира.