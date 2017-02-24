Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Франк де Бур заявил о том, что мог возглавить «Ливерпуль» в 2012-м

    Экс-футболист и главный тренер «Аякса» Франк де Бур рассказал об альтернативных путях карьеры.

    «Я хотел бы поработать в Англии, но мне должны подходить нюансы проекта. В 2012-м году я отклонил предложение «Ливерпуля», сказав, что это честь для меня. К тому времени я возглавлял «Аякс» всего год, поэтому посчитал, что не готов к такому вызову. Я должен был достигнуть большего, и сделал и это», — сказал голландец.

    Де Бур занимал должность главного тренера амстердамского клуба с декабря 2010-го по май 2016-го. В этот период тренер четырежды приводил команду в победе в чемпионате Голландии и один раз выигрывал Суперкубок страны.

    В августе 2016-го де Бур возглавил «Интер». Специалист покинул клуб в ноябре.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2017 02:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 16:44

      в Ливерпуле будет не проще чем в Интере,так что подумай дважды!)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11