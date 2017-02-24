Франк де Бур заявил о том, что мог возглавить «Ливерпуль» в 2012-м

Экс-футболист и главный тренер «Аякса» Франк де Бур рассказал об альтернативных путях карьеры.

«Я хотел бы поработать в Англии, но мне должны подходить нюансы проекта. В 2012-м году я отклонил предложение «Ливерпуля», сказав, что это честь для меня. К тому времени я возглавлял «Аякс» всего год, поэтому посчитал, что не готов к такому вызову. Я должен был достигнуть большего, и сделал и это», — сказал голландец.

Де Бур занимал должность главного тренера амстердамского клуба с декабря 2010-го по май 2016-го. В этот период тренер четырежды приводил команду в победе в чемпионате Голландии и один раз выигрывал Суперкубок страны.

В августе 2016-го де Бур возглавил «Интер». Специалист покинул клуб в ноябре.