Капитан «Андерлехта»: «Мы сыграли не очень хорошо, а «Зенит» – потрясающе»

Капитан «Андерлехта» Оливье Дешахт прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы. На стадии 1/16 бельгийская команда по сумме двух матчей переиграла «Зенит».

– Мы сыграли не очень хорошо, а «Зенит» – потрясающе. Но мы счастливы, что выиграли по сумме двух матчей. Да, нам немного повезло, но удача всегда для победы нужна.

– Когда «Зенит» забил третий мяч, вы почувствовали, что они потеряли концентрацию?

– Они занервничали, а мы надавили. Надо признать: у нас ни одного момента не было до самого конца, но дальше прошли. У «Зенита» бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мы. Они фантастические игроки! Для «Андерлехта» выход в 1/8 финала – отличное достижение, мы счастливы.