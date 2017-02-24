Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Капитан «Андерлехта»: «Мы сыграли не очень хорошо, а «Зенит» – потрясающе»

    Капитан «Андерлехта» Оливье Дешахт прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы. На стадии 1/16 бельгийская команда по сумме двух матчей переиграла «Зенит».

    – Мы сыграли не очень хорошо, а «Зенит» – потрясающе. Но мы счастливы, что выиграли по сумме двух матчей. Да, нам немного повезло, но удача всегда для победы нужна.

    – Когда «Зенит» забил третий мяч, вы почувствовали, что они потеряли концентрацию?

    – Они занервничали, а мы надавили. Надо признать: у нас ни одного момента не было до самого конца, но дальше прошли. У «Зенита» бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мы. Они фантастические игроки! Для «Андерлехта» выход в 1/8 финала – отличное достижение, мы счастливы.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2017 00:47
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 февраля 2017, 02:25

      Это была хорошая охота.... Спасибо, Зенит, заслужил уважуху. Достойно. Это футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 24 февраля 2017, 01:51

      Спасибо ребята, сегодня за вас не стыдно!
      А это что: "У «Зенита» бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мы." - зависть или фантазия автора?..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 24 февраля 2017, 01:11

      Ну хоть чесно

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Himik007 24 февраля 2017, 02:16

      Это точно,хорошо что признал))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11