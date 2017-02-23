Кержаков: «Мне бы очень хотелось закончить карьеру в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о лучшем тренере петербургского клуба и рассказал об отношениях с полузащитником «Кайрата» Андреем Аршавиным.

— При каком тренере «Зенит» играл лучше всего? При Петржеле, Морозове, Спаллетти?

— Не могу выделить кого-то конкретно. Все тренеры и партнеры создавали меня, за что я им благодарен. Футбол — игра командная. Однако Юрий Андреевич стоит особняком. Его сравнивать с другими тренерами «Зенита» я не могу. Он дал мне дорогу в большой футбол. Автобиографию я посвящаю в частности ему. Он верил в меня, увидел во мне футболиста… Я ему за это очень благодарен.

— Хотели бы снова сыграть в связке с Андреем Аршавиным? Готовы рвануть в Казахстан, Или пусть лучше Андрей возвращается в «Зенит»?

— Вопрос, думаю, не совсем актуальный. Очень многие хотят, чтобы Андрей вернулся в «Зенит», и мы с ним еще бы поиграли.

— Сейчас поддерживаете с ним дружеские отношения?

— Да, переписываемся, созваниваемся. У него недавно произошло замечательное событие — дочка родилась. Давайте его поддержим!.

— Говорят, что вы хотите покинуть «Зенит»…

— Кто?! Я такого не говорил! Мне бы очень хотелось закончить карьеру в «Зените». Я попробовал много где поиграть, но «Зенит» — родная команда.

Кержаков и Аршавин выступали за «Зенит» с 2001-го по 2006-й год.