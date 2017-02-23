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    Кержаков: «Мне бы очень хотелось закончить карьеру в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о лучшем тренере петербургского клуба и рассказал об отношениях с полузащитником «Кайрата» Андреем Аршавиным.

    — При каком тренере «Зенит» играл лучше всего? При Петржеле, Морозове, Спаллетти?

    — Не могу выделить кого-то конкретно. Все тренеры и партнеры создавали меня, за что я им благодарен. Футбол — игра командная. Однако Юрий Андреевич стоит особняком. Его сравнивать с другими тренерами «Зенита» я не могу. Он дал мне дорогу в большой футбол. Автобиографию я посвящаю в частности ему. Он верил в меня, увидел во мне футболиста… Я ему за это очень благодарен.

    — Хотели бы снова сыграть в связке с Андреем Аршавиным? Готовы рвануть в Казахстан, Или пусть лучше Андрей возвращается в «Зенит»?

    — Вопрос, думаю, не совсем актуальный. Очень многие хотят, чтобы Андрей вернулся в «Зенит», и мы с ним еще бы поиграли.

    — Сейчас поддерживаете с ним дружеские отношения?

    — Да, переписываемся, созваниваемся. У него недавно произошло замечательное событие — дочка родилась. Давайте его поддержим!.

    — Говорят, что вы хотите покинуть «Зенит»…

    — Кто?! Я такого не говорил! Мне бы очень хотелось закончить карьеру в «Зените». Я попробовал много где поиграть, но «Зенит» — родная команда.

    Кержаков и Аршавин выступали за «Зенит» с 2001-го по 2006-й год.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.02.2017 21:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 20:26

      ну так бутсы на гвоздь и вперед на тренерскую должность,ибо на поле тебе уже нечего доказывать!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 февраля 2017, 10:45

      еще поиграет. В скором времени все равно должно последовать увольнение Луческу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 24 февраля 2017, 09:41

      так заканчивай санек с этим футболом!!! какие проблемы???!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 23 февраля 2017, 23:53

      Сторожем на Бомж-Арене закончишь карьеру и мечта исполница.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Клим Чугункин. 24 февраля 2017, 19:24

      Если есть что сказать - скажи!Или правда "судился два раза,всё поделить,алкоголизм"?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 23 февраля 2017, 22:33

      трудно из задницы газовую трубу вытаскивать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 февраля 2017, 22:29

      Так заканчивай! Или жадность мешает???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 23 февраля 2017, 22:00

      Как дурень со ступкой носится этот ногомячер бестолковый.Кому она нужна?

      4
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