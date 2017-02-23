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  • Кержаков: «Мне бы очень хотелось закончить карьеру в «Зените»

Кержаков: «Мне бы очень хотелось закончить карьеру в «Зените»

23 февраля 2017, 21:51
8

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о лучшем тренере петербургского клуба и рассказал об отношениях с полузащитником «Кайрата» Андреем Аршавиным.

— При каком тренере «Зенит» играл лучше всего? При Петржеле, Морозове, Спаллетти?

— Не могу выделить кого-то конкретно. Все тренеры и партнеры создавали меня, за что я им благодарен. Футбол — игра командная. Однако Юрий Андреевич стоит особняком. Его сравнивать с другими тренерами «Зенита» я не могу. Он дал мне дорогу в большой футбол. Автобиографию я посвящаю в частности ему. Он верил в меня, увидел во мне футболиста… Я ему за это очень благодарен.

— Хотели бы снова сыграть в связке с Андреем Аршавиным? Готовы рвануть в Казахстан, Или пусть лучше Андрей возвращается в «Зенит»?

— Вопрос, думаю, не совсем актуальный. Очень многие хотят, чтобы Андрей вернулся в «Зенит», и мы с ним еще бы поиграли.

— Сейчас поддерживаете с ним дружеские отношения?

— Да, переписываемся, созваниваемся. У него недавно произошло замечательное событие — дочка родилась. Давайте его поддержим!.

— Говорят, что вы хотите покинуть «Зенит»…

— Кто?! Я такого не говорил! Мне бы очень хотелось закончить карьеру в «Зените». Я попробовал много где поиграть, но «Зенит» — родная команда.

Кержаков и Аршавин выступали за «Зенит» с 2001-го по 2006-й год.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (8)
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Клим Чугункин.
1487876413
Как дурень со ступкой носится этот ногомячер бестолковый.Кому она нужна?
Ответить
ufos73
1487878198
Так заканчивай! Или жадность мешает???
Ответить
kvm
1487878423
трудно из задницы газовую трубу вытаскивать...
Ответить
Клим Чугункин.
1487883195
Сторожем на Бомж-Арене закончишь карьеру и мечта исполница.
Ответить
agil
1487918511
так заканчивай санек с этим футболом!!! какие проблемы???!!!
Ответить
Joko21
1487922344
еще поиграет. В скором времени все равно должно последовать увольнение Луческу
Ответить
BRooney
1487957184
ну так бутсы на гвоздь и вперед на тренерскую должность,ибо на поле тебе уже нечего доказывать!!!
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