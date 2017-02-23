Мутко: «Эксплуатировать «Крестовский» дорого, поэтому я бы продал название стадиона»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что на своем месте продал бы название стадиона «Крестовский», чтобы покрыть расходы по его эксплуатации. Также функционер выразил надежду, что сборная России проведет на этой арене матч против топ-команды.

– На время Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 название стадиона на Крестовском будет прежним «Санкт-Петербург Арена». Что будет после? Как решит следующий владелец стадиона – «Зенит». В последнее время модно продавать название. Это было бы выгодно для петербургского стадиона.

– Как бы поступили вы?

– Понятно, что стадион будет не очень дешево эксплуатировать, поэтому я бы продал название, но решать городу и клубу. В любом случае после чемпионата мира, надеюсь, пустовать арена не будет. Хотелось бы, чтобы здесь сыграла сборная России. Причем с топовой сборной.

Напомним, данный стадион будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, а также станет домашней ареной «Зенита».

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