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  • Мутко: «Эксплуатировать «Крестовский» дорого, поэтому я бы продал название стадиона»

Мутко: «Эксплуатировать «Крестовский» дорого, поэтому я бы продал название стадиона»

23 февраля 2017, 18:01
16

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что на своем месте продал бы название стадиона «Крестовский», чтобы покрыть расходы по его эксплуатации. Также функционер выразил надежду, что сборная России проведет на этой арене матч против топ-команды.

– На время Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 название стадиона на Крестовском будет прежним «Санкт-Петербург Арена». Что будет после? Как решит следующий владелец стадиона – «Зенит». В последнее время модно продавать название. Это было бы выгодно для петербургского стадиона.

– Как бы поступили вы?

– Понятно, что стадион будет не очень дешево эксплуатировать, поэтому я бы продал название, но решать городу и клубу. В любом случае после чемпионата мира, надеюсь, пустовать арена не будет. Хотелось бы, чтобы здесь сыграла сборная России. Причем с топовой сборной.

Напомним, данный стадион будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, а также станет домашней ареной «Зенита».

«На 40 миллиардов построили такое?!» Как скандальный стадион «Крестовский» открылся для болельщиков

Источник: «Спорт день за днем»
Россия Мутко Виталий
Комментарии (16)
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diadushka
1487862698
Тебе дать волю ты бы всех и все продал............
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forward33
1487862826
Можно сразу стадион продать)))
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la verdad
1487863637
Точно!!! Название продать, а деньги распилить!!!
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marslond
1487863882
Обычный маркетинг, который распространен во всём мире. Это не открытие.
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vaenruk
1487863986
мутко лишь бы все продать и попилить
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Клим Чугункин.
1487864417
А я бы вапще подарил бы Зинид втордивугде ему и место,и скинул бы это дерьмо с плеч народа.А из Крестовского,сделал бы бесплатный ватерклозет для ветеранов и блокадников.
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АлёшкА91
1487865850
Ты бы за деньги маму родную продал!
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kykyi
1487867338
Боюсь, что название ЗАСТАВЯТ купить какую нибудь госмонополию, за те же государственные деньги. Перекладывание денег из кармана в карман, как с Роснефтью, ну и заодно приватизируют кусочек. Частным, зарубежным инвесторам он нафиг не нужен. По тв не часто мелькать будет, не Эмирейт и не Альянс-Арена, бабки не окупит.
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ruslankarakol
1487868833
имя за миллиард и будем в книге рекордов Гиннеса
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mihail200606
1487872738
вот интересно, за сколько ж надо продать имя этого стадиона, чтобы окупалась эксплуатация? сомневаюсь, что будет очередь из желающих... Зенит же не бавария и не ювентус... если только в приказном порядке сверху не прикажут какому нибудь олигарху это сделать.
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