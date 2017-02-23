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    Мутко: «Эксплуатировать «Крестовский» дорого, поэтому я бы продал название стадиона»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что на своем месте продал бы название стадиона «Крестовский», чтобы покрыть расходы по его эксплуатации. Также функционер выразил надежду, что сборная России проведет на этой арене матч против топ-команды.

    – На время Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 название стадиона на Крестовском будет прежним «Санкт-Петербург Арена». Что будет после? Как решит следующий владелец стадиона – «Зенит». В последнее время модно продавать название. Это было бы выгодно для петербургского стадиона.

    – Как бы поступили вы?

    – Понятно, что стадион будет не очень дешево эксплуатировать, поэтому я бы продал название, но решать городу и клубу. В любом случае после чемпионата мира, надеюсь, пустовать арена не будет. Хотелось бы, чтобы здесь сыграла сборная России. Причем с топовой сборной.

    Напомним, данный стадион будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, а также станет домашней ареной «Зенита».

    «На 40 миллиардов построили такое?!» Как скандальный стадион «Крестовский» открылся для болельщиков

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.02.2017 18:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 февраля 2017, 21:20

      ваще не надо было так называть..((

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 20:58

      вот интересно, за сколько ж надо продать имя этого стадиона, чтобы окупалась эксплуатация? сомневаюсь, что будет очередь из желающих... Зенит же не бавария и не ювентус... если только в приказном порядке сверху не прикажут какому нибудь олигарху это сделать.

      1
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      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 23 февраля 2017, 19:53

      имя за миллиард и будем в книге рекордов Гиннеса

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 февраля 2017, 19:28

      Боюсь, что название ЗАСТАВЯТ купить какую нибудь госмонополию, за те же государственные деньги. Перекладывание денег из кармана в карман, как с Роснефтью, ну и заодно приватизируют кусочек. Частным, зарубежным инвесторам он нафиг не нужен. По тв не часто мелькать будет, не Эмирейт и не Альянс-Арена, бабки не окупит.

      4
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 23 февраля 2017, 19:04

      Ты бы за деньги маму родную продал!

      4
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 23 февраля 2017, 18:40

      А я бы вапще подарил бы Зинид втордивугде ему и место,и скинул бы это дерьмо с плеч народа.А из Крестовского,сделал бы бесплатный ватерклозет для ветеранов и блокадников.

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      Рейтинг: +182

      vaenruk 23 февраля 2017, 18:33

      мутко лишь бы все продать и попилить

      7
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      Рейтинг: +1381

      marslond 23 февраля 2017, 18:31

      Обычный маркетинг, который распространен во всём мире. Это не открытие.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 февраля 2017, 18:27

      Точно!!! Название продать, а деньги распилить!!!

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      Рейтинг: +800

      forward33 23 февраля 2017, 18:13

      Можно сразу стадион продать)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > forward33 23 февраля 2017, 18:17

      Подарить))) Дешевле будет

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      Рейтинг: +800

      forward33 > андрей андреев 23 февраля 2017, 18:21

      Не вариант. Дарственную оформлять нужно))

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