Рой Кин: «Если Руни уедет в Китай, это будет безумием»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что Уэйну Руни еще рано уезжать в Китай. Напомним, агент нападающего уже вылетел на переговоры с китайскими клубами.

«Руни не должен уезжать в Китай. Это будет настоящим безумием. Он все еще способен играть в ведущих чемпионатах. В 31 год у Руни достаточно сил, чтобы выступать в Европе», – рассказал Кин.

В нынешнем сезоне Уэйн Руни провел в Премьер-лиге 17 матчей, забив два гола и сделав пять результативных передач. Ранее сообщалось, что англичанин дал согласие на переезд в Китай.