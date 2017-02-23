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    Рой Кин: «Если Руни уедет в Китай, это будет безумием»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что Уэйну Руни еще рано уезжать в Китай. Напомним, агент нападающего уже вылетел на переговоры с китайскими клубами.

    «Руни не должен уезжать в Китай. Это будет настоящим безумием. Он все еще способен играть в ведущих чемпионатах. В 31 год у Руни достаточно сил, чтобы выступать в Европе», – рассказал Кин.

    В нынешнем сезоне Уэйн Руни провел в Премьер-лиге 17 матчей, забив два гола и сделав пять результативных передач. Ранее сообщалось, что англичанин дал согласие на переезд в Китай.

    Источник: Goal.com

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    23.02.2017 13:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 23 февраля 2017, 17:20

      Руни добился всех высот в большом футболе и к любому его решению следует относиться с уважением!успехов тебе Уейн,где бы ты не играл!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 февраля 2017, 14:15

      Играть в топ-чемпионате изредка выходя на замену за небольшую зп и играть за МЮ не принося почти никакой пользы за едрическую зп в 20 лямов - это 2 большие разницы Рой! Поэтому, Китай выход для всех.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 13:33

      31 а за Иброй не поспевает.Жаль если уйдёт,но может у него просто упала мотивация?Скандал с гулянкой об этом говорит.Может поиграет пару лет и вернётся на белом коне?Халк же из Японии возвращался.

      0
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      Рейтинг: +60

      тайлер77 23 февраля 2017, 13:22

      китайцы за*буться его футболки шить для продажи

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > тайлер77 23 февраля 2017, 13:40

      Ну уж шить они умеют и есть кому.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 февраля 2017, 13:16

      Ну тут как посмотреть. От сумасшедших денег отказываться тоже может быть безумием. Тем более, что эта "кормушка" может скоро закрыться. Каждый раз лимит все жесче и жесче

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 23 февраля 2017, 13:14

      Китай уже безумие и без трансфера Руни

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