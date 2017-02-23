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Рой Кин: «Если Руни уедет в Китай, это будет безумием»

23 февраля 2017, 13:09
7

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что Уэйну Руни еще рано уезжать в Китай. Напомним, агент нападающего уже вылетел на переговоры с китайскими клубами.

«Руни не должен уезжать в Китай. Это будет настоящим безумием. Он все еще способен играть в ведущих чемпионатах. В 31 год у Руни достаточно сил, чтобы выступать в Европе», – рассказал Кин.

В нынешнем сезоне Уэйн Руни провел в Премьер-лиге 17 матчей, забив два гола и сделав пять результативных передач. Ранее сообщалось, что англичанин дал согласие на переезд в Китай.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Руни Уэйн
Комментарии (7)
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forward33
1487844849
Китай уже безумие и без трансфера Руни
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bset
1487844977
Ну тут как посмотреть. От сумасшедших денег отказываться тоже может быть безумием. Тем более, что эта "кормушка" может скоро закрыться. Каждый раз лимит все жесче и жесче
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тайлер77
1487845343
китайцы за*буться его футболки шить для продажи
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Gullit 76
1487846006
31 а за Иброй не поспевает.Жаль если уйдёт,но может у него просто упала мотивация?Скандал с гулянкой об этом говорит.Может поиграет пару лет и вернётся на белом коне?Халк же из Японии возвращался.
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ivanthebest
1487848510
Играть в топ-чемпионате изредка выходя на замену за небольшую зп и играть за МЮ не принося почти никакой пользы за едрическую зп в 20 лямов - это 2 большие разницы Рой! Поэтому, Китай выход для всех.
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MU-fanatic
1487859603
Руни добился всех высот в большом футболе и к любому его решению следует относиться с уважением!успехов тебе Уейн,где бы ты не играл!
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