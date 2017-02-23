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    Хонни: «Шахтер» силен своим нападением»

    Защитник «Сельты» Кастро Хонни назвал предстоящий ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера» одним из важнейших в сезоне для своей команды. Напомним, встреча состоится в четверг, 23 февраля, в Харькове. Первый матч закончился со счетом 0:1 в пользу украинской команды.

    – Честно говоря, думали, что будет намного прохладнее. Сейчас не так уж холодно. Лично у меня, например, очень горячая кровь, поэтому все будет в порядке.

    – Что для вас как футболиста значит эта встреча?

    – Конечно, этот матч имеет очень большое значение. Важно подойти к нему спокойно. Мы представляем клуб и наш город, так что настроены повернуть ход событий в свою пользу.

    – Кого из игроков «Шахтера» вы особенно опасаетесь?

    – Это достаточно целостная команда. Прежде всего она сильна в нападении. В первом поединке мы видели, что даже из небольшого количества голевых моментов «Шахтер» один все же реализовал. Очень важно обратить внимание на атакующих футболистов соперника.

    – Какие слова чаще всего звучат в раздевалке команды? И что будет сказано завтра, учитывая, что для вас это особенный поединок?

    – В принципе, у нас есть четкий план. Мы точно знаем, что будем делать завтра. Страдает один – страдают все, выигрывает один – побеждают все. Это и станет нашим девизом.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    23.02.2017 09:06
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