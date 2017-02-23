Хонни: «Шахтер» силен своим нападением»

Защитник «Сельты» Кастро Хонни назвал предстоящий ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера» одним из важнейших в сезоне для своей команды. Напомним, встреча состоится в четверг, 23 февраля, в Харькове. Первый матч закончился со счетом 0:1 в пользу украинской команды.

– Честно говоря, думали, что будет намного прохладнее. Сейчас не так уж холодно. Лично у меня, например, очень горячая кровь, поэтому все будет в порядке.

– Что для вас как футболиста значит эта встреча?

– Конечно, этот матч имеет очень большое значение. Важно подойти к нему спокойно. Мы представляем клуб и наш город, так что настроены повернуть ход событий в свою пользу.

– Кого из игроков «Шахтера» вы особенно опасаетесь?

– Это достаточно целостная команда. Прежде всего она сильна в нападении. В первом поединке мы видели, что даже из небольшого количества голевых моментов «Шахтер» один все же реализовал. Очень важно обратить внимание на атакующих футболистов соперника.

– Какие слова чаще всего звучат в раздевалке команды? И что будет сказано завтра, учитывая, что для вас это особенный поединок?

– В принципе, у нас есть четкий план. Мы точно знаем, что будем делать завтра. Страдает один – страдают все, выигрывает один – побеждают все. Это и станет нашим девизом.