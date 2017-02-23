Ордец призвал игроков «Шахтера» к внимательности

Защитник «Шахтера» Иван Ордец не стал торопиться с оценкой шансов на выход в 1/8 финала Лиги Европы для своей команды перед ответной встречей с «Сельтой». Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Сельта» – «Шахтер» закончился со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 23 февраля.

– Как оцените шансы команд на выход в 1/8 финала?

– Сложно сказать. Все будет видно на футбольном поле. А точнее смогу ответить после игры.

– Чего больше всего опасаетесь со стороны соперника?

– Я бы не сказал, что нас что-то беспокоит. Просто необходимо действовать с первой и до последней минуты, быть крайне внимательными, и тогда не будет никаких проблем.

– Кто из состава «Сельты» доставил в первом матче наибольшее количество проблем?

– У испанцев в целом хорошая команда. Но мне больше всего запомнился десятый номер Яго Аспас.