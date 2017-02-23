Каррера: «От Аленичева я получил только игроков, после чего вложил в них свои идеи и свою страсть»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что нынешняя команда – в большей степени его заслуга, а не экс-наставника красно-белых Дмитрия Аленичева. Итальянский специалист заявил, что спартаковцы всецело отдаются работе ради победы в РФПЛ.

«Насколько я сделал эту команду? Думаю, от Аленичева я получил только игроков, вложил в них свои идеи, свою страсть, и теперь пожинаю плоды. Сейчас команда играет так, как я того хотел. Мне неважно, что говорят вокруг, жонглируя фактами. Все докажут наши громкие победы.

Главная цель – выиграть чемпионат, и мы максимально отдаемся этому делу. Если наш максимум – 90%, то мы можем оказаться на втором месте, если 80% – третье место. Но бороться мы будем до конца. Отдаю себе отчет в том, что сейчас, по сути, стартует новый чемпионат и мы фактически начинаем с нуля. Но думаю, что команде хватит энтузиазма и страсти, чтобы показать себя достойно», – сказал Каррера в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».