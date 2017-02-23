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  • Каррера: «От Аленичева я получил только игроков, после чего вложил в них свои идеи и свою страсть»

Каррера: «От Аленичева я получил только игроков, после чего вложил в них свои идеи и свою страсть»

23 февраля 2017, 02:58
25

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что нынешняя команда – в большей степени его заслуга, а не экс-наставника красно-белых Дмитрия Аленичева. Итальянский специалист заявил, что спартаковцы всецело отдаются работе ради победы в РФПЛ.

«Насколько я сделал эту команду? Думаю, от Аленичева я получил только игроков, вложил в них свои идеи, свою страсть, и теперь пожинаю плоды. Сейчас команда играет так, как я того хотел. Мне неважно, что говорят вокруг, жонглируя фактами. Все докажут наши громкие победы.

Главная цель – выиграть чемпионат, и мы максимально отдаемся этому делу. Если наш максимум – 90%, то мы можем оказаться на втором месте, если 80% – третье место. Но бороться мы будем до конца. Отдаю себе отчет в том, что сейчас, по сути, стартует новый чемпионат и мы фактически начинаем с нуля. Но думаю, что команде хватит энтузиазма и страсти, чтобы показать себя достойно», – сказал Каррера в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (25)
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MrRonRSM
1487814837
Ага вот мудила все лавры себе хочет забрать, что там за 3-4 месяца можно построить особенно с тем же составом который был у Аленичева!!!а больше всего интересно где был твой вклад когда ты был помощником ведь ты не с нуля пришел
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IVANRUS777
1487816913
Какие лавры? Человек заряжает команду на победу в психологическом плане и плюс очень силен технически, как и все игроки, которые прошли школу Юве. Аленичеву удачи конечно, но ему явно не доставало харизмы и жесткости в управлении игроками.
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Диктор
1487825840
Верим впервые за последние годы-и надеемся.
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Garrincha58
1487826838
какая заслуга? Зенит никакой ЦСКА вообще никакущий может Краснодар составит конкуренцию вот вам обстоятельства лидерства Карреры да и прямо скажем просто фартит а так бы не было отрыва в 5 очков
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Александ1982
1487827615
вперед Спартак давно ты не был первым!!интересно будет посмотреть игру против Краснодара!!!
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Lexa_Lexa
1487828306
2 место потолок
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Опорник84
1487828604
Сейчас для нас болельщиков не столь важно кто сделал эту команду, просто выиграйте первенство и все будут рады, а в конце сезона решайте чья заслуга больше!
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vladimir-7
1487831248
Каррера от скромности не умрёт. Рано приписывать себе заслуги и обсе.ать при этом Д. Аленичева.
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subbotaspartak
1487835687
Краснодар себя показал, а Спартаку ещё только надо. 5-е марта покажет, кому быть больше раду. Аленичев не причём, как и Бесков и Старостины и Симонян, Всё сделал Каррера, остальное обман. Ты никто ещё пока, не витай в облаках.
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Сильвербой
1487837166
Представляю рожу Аленичева! Но ведь так оно и есть, Аленичев не сделал ничего, убогий футбол в восемь защитников!
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