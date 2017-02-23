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    Каррера: «От Аленичева я получил только игроков, после чего вложил в них свои идеи и свою страсть»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что нынешняя команда – в большей степени его заслуга, а не экс-наставника красно-белых Дмитрия Аленичева. Итальянский специалист заявил, что спартаковцы всецело отдаются работе ради победы в РФПЛ.

    «Насколько я сделал эту команду? Думаю, от Аленичева я получил только игроков, вложил в них свои идеи, свою страсть, и теперь пожинаю плоды. Сейчас команда играет так, как я того хотел. Мне неважно, что говорят вокруг, жонглируя фактами. Все докажут наши громкие победы.

    Главная цель – выиграть чемпионат, и мы максимально отдаемся этому делу. Если наш максимум – 90%, то мы можем оказаться на втором месте, если 80% – третье место. Но бороться мы будем до конца. Отдаю себе отчет в том, что сейчас, по сути, стартует новый чемпионат и мы фактически начинаем с нуля. Но думаю, что команде хватит энтузиазма и страсти, чтобы показать себя достойно», – сказал Каррера в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2017 02:58
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 февраля 2017, 18:03

      Аленичев на эту тему высказался гораздо тактичнее и скромнее.

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 23 февраля 2017, 18:00

      не рановато зазнаваться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 февраля 2017, 12:42

      Красава Массимо. Нужно себя ценить и уважать и смотреть объективно на вещи, без зазнайства. Здесь так и есть. Сказал всё по делу, ни убавить ни прибавить)

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2017, 11:06

      Представляю рожу Аленичева! Но ведь так оно и есть, Аленичев не сделал ничего, убогий футбол в восемь защитников!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 февраля 2017, 10:41

      Краснодар себя показал, а Спартаку ещё только надо.
      5-е марта покажет, кому быть больше раду.
      Аленичев не причём, как и Бесков и Старостины и Симонян,
      Всё сделал Каррера, остальное обман.
      Ты никто ещё пока, не витай в облаках.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 23 февраля 2017, 10:16

      Всегда пишу лучше всего промолчать - все можно испортить - мальчижество

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 февраля 2017, 09:27

      Каррера от скромности не умрёт. Рано приписывать себе заслуги и обсе.ать при
      этом Д. Аленичева.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +816

      diktatop > vladimir-7 23 февраля 2017, 09:35

      а он прав, так же как Д.Аленичев получил игроков от Карпина... и результат уже нового тренера мы имеем

      1
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin > diktatop 23 февраля 2017, 12:04

      От какого Карпина Аленичев получил игроков???? Якина, Эмери вообще не было?

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 февраля 2017, 08:43

      Сейчас для нас болельщиков не столь важно кто сделал эту команду, просто выиграйте первенство и все будут рады, а в конце сезона решайте чья заслуга больше!

      2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 23 февраля 2017, 08:38

      2 место потолок

      -3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 23 февраля 2017, 08:26

      вперед Спартак давно ты не был первым!!интересно будет посмотреть игру против Краснодара!!!

      1
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