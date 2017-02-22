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    Дешахт: «Состав «Зенита» стоит в четыре раза дороже «Андерлехта», а его скамейка – «золотая»

    Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт в преддверии ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» оценил состав петербуржцев, заявив, что его стоимость в четыре раза превышает стоимость игроков бельгийской команды. Также он отметил, что для выхода в следующий раунд пурпурно-белым необходимо забить в Санкт-Петербурге.

    Встреча состоится в четверг, 23 февраля, и начнется в 21:00 по московскому времени. В матче в Брюсселе «Андерлехт» одержал победу (2:0).

    «Наша оборона провела матч с «Зенитом» почти без ошибок. Мы попотели с ребятами, чтобы удержать Дзюбу – габаритного форварда «Зенита». Нам завтра придется сыграть на пределе возможностей, чтобы пройти дальше. Сейчас мы ощущаем себя неспокойно, знаем, что игроки «Зенита» стоят в четыре раза больше нашей команды. У них «золотая» скамейка запасных. Нам надо забивать завтра, чтобы пройти дальше», – сказал Дешахт.

    Источник: Р-Спорт

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    22.02.2017 23:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 23 февраля 2017, 08:56

      Побдеа Питера 4-1

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > vvv246 23 февраля 2017, 16:13

      даже если пропустят 1 при 4 забитых то пройдут,а так конечно лучше не пропускать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 23 февраля 2017, 08:51

      Что там потеть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 февраля 2017, 08:07

      оказывается Кержакову нравится сидеть на золотой скамейке это как на золотом унитазе поэтому он и не хочет уходить хотя бы в аренду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 февраля 2017, 02:15

      не деньги решают на поле а люди и отношение к данному матчу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 23 февраля 2017, 01:59

      Зениту крупной победы и только без травм.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 23 февраля 2017, 01:08

      Золотая скамейка у нас будет на новом стадионе, и судя по его стоимости, не только у запасных.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 февраля 2017, 01:03

      В Питере погода скорее хоккейная... Может и счёт такой же будет?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 февраля 2017, 01:02

      Согласен на такое: Андерлехт,как и хотел их тренер забьют,но 1,а пропустят 4...)))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 февраля 2017, 00:04

      А как они считают и сравнивают. Зарплатную ведомость, что ли?
      Сколько стоит Дзюба, Кокорин, Шатов?

      2
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 22 февраля 2017, 23:36

      Не все то золото,что блестит!

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