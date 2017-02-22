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  • Дешахт: «Состав «Зенита» стоит в четыре раза дороже «Андерлехта», а его скамейка – «золотая»

Дешахт: «Состав «Зенита» стоит в четыре раза дороже «Андерлехта», а его скамейка – «золотая»

22 февраля 2017, 23:12
12

Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт в преддверии ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» оценил состав петербуржцев, заявив, что его стоимость в четыре раза превышает стоимость игроков бельгийской команды. Также он отметил, что для выхода в следующий раунд пурпурно-белым необходимо забить в Санкт-Петербурге.

Встреча состоится в четверг, 23 февраля, и начнется в 21:00 по московскому времени. В матче в Брюсселе «Андерлехт» одержал победу (2:0).

«Наша оборона провела матч с «Зенитом» почти без ошибок. Мы попотели с ребятами, чтобы удержать Дзюбу – габаритного форварда «Зенита». Нам завтра придется сыграть на пределе возможностей, чтобы пройти дальше. Сейчас мы ощущаем себя неспокойно, знаем, что игроки «Зенита» стоят в четыре раза больше нашей команды. У них «золотая» скамейка запасных. Нам надо забивать завтра, чтобы пройти дальше», – сказал Дешахт.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Зенит Андерлехт Дешахт Оливье
Комментарии (12)
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VVM1964
1487794571
ЭТО НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ , МЫ К ЭТОМУ В РФПЛ УЖЕ ПРИВЫКЛИ , ОДНАКО ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ , ЧТО НЕ " БАБЛО РЕШАЕТ ВСЕ " , А ЗЕНИТУ УДАЧИ В ОТВЕТНОМ МАТЧЕ .
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nemolod
1487795802
Не все то золото,что блестит!
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Zeff
1487797478
А как они считают и сравнивают. Зарплатную ведомость, что ли? Сколько стоит Дзюба, Кокорин, Шатов?
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la verdad
1487801019
В Питере погода скорее хоккейная... Может и счёт такой же будет?)))
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Bivaliy67
1487801283
Золотая скамейка у нас будет на новом стадионе, и судя по его стоимости, не только у запасных.
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Наварх
1487804379
Зениту крупной победы и только без травм.
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СОКОЛ САРАТОВ
1487805317
не деньги решают на поле а люди и отношение к данному матчу
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Garrincha58
1487826459
оказывается Кержакову нравится сидеть на золотой скамейке это как на золотом унитазе поэтому он и не хочет уходить хотя бы в аренду
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Zenit-84
1487829082
Что там потеть?
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Zenit_EKB_Ural
1487829361
Побдеа Питера 4-1
Ответить
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