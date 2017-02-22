Дешахт: «Состав «Зенита» стоит в четыре раза дороже «Андерлехта», а его скамейка – «золотая»

Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт в преддверии ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» оценил состав петербуржцев, заявив, что его стоимость в четыре раза превышает стоимость игроков бельгийской команды. Также он отметил, что для выхода в следующий раунд пурпурно-белым необходимо забить в Санкт-Петербурге.

Встреча состоится в четверг, 23 февраля, и начнется в 21:00 по московскому времени. В матче в Брюсселе «Андерлехт» одержал победу (2:0).

«Наша оборона провела матч с «Зенитом» почти без ошибок. Мы попотели с ребятами, чтобы удержать Дзюбу – габаритного форварда «Зенита». Нам завтра придется сыграть на пределе возможностей, чтобы пройти дальше. Сейчас мы ощущаем себя неспокойно, знаем, что игроки «Зенита» стоят в четыре раза больше нашей команды. У них «золотая» скамейка запасных. Нам надо забивать завтра, чтобы пройти дальше», – сказал Дешахт.