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    Товарищеский матч. Гол Головина принес ЦСКА победу над «Уфой»

    В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА одержал минимальную победу над «Уфой» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Александр Головин.

    Напомним, что последним местом работы нынешнего главного тренера армейцев Виктора Гончаренко была «Уфа», которую он покинул в декабре минувшего года, после чего возглавил московский клуб.

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, набрав после 17 туров 32 очка. В активе «Уфы» – 25 баллов и восьмая позиция.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Головин, 28.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 19:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 февраля 2017, 21:34

      давай уже европе забивать...плять((( а то тушуешься

      1
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > VVM1964 22 февраля 2017, 22:12

      до х.. был в составе и мандрыжился...только фнл привык забивать...надо отучивать..и от черчеса больше ожидал.(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 февраля 2017, 19:47

      Коней с победой!

      4
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