Товарищеский матч. Гол Головина принес ЦСКА победу над «Уфой»

В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА одержал минимальную победу над «Уфой» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Александр Головин.

Напомним, что последним местом работы нынешнего главного тренера армейцев Виктора Гончаренко была «Уфа», которую он покинул в декабре минувшего года, после чего возглавил московский клуб.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, набрав после 17 туров 32 очка. В активе «Уфы» – 25 баллов и восьмая позиция.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Головин, 28.