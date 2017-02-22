Вход на матч 1/4 финала Кубка России «Уфа» — «Анжи» будет бесплатным

Болельщики смогут бесплатно посетить матч 1/4 финала Кубка России между «Уфой» и «Анжи». Об этом сообщил руководитель пресс-службы клуба из Башкортостана Сергей Тыртышный.

«Вход для болельщиков на четвертьфинал Кубка России против «Анжи» будет бесплатным. Кроме того, мы планируем сделать небольшой подарок для всех зрителей, которые придут на стадион. Будем бесплатно наливать теплый чай и кормить вкусной кашей, ведь по прогнозу в Уфе 1 марта будет -9. Поэтому решили тепло и вкусно согреть болельщиков», — сказал Тыртышный.

Напомним, что матч «Уфа» – «Анжи» пройдет 1 марта в Уфе на стадионе «Нефтяник».