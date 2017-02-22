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  • Вход на матч 1/4 финала Кубка России «Уфа» — «Анжи» будет бесплатным

Вход на матч 1/4 финала Кубка России «Уфа» — «Анжи» будет бесплатным

22 февраля 2017, 16:50
7

Болельщики смогут бесплатно посетить матч 1/4 финала Кубка России между «Уфой» и «Анжи». Об этом сообщил руководитель пресс-службы клуба из Башкортостана Сергей Тыртышный.

«Вход для болельщиков на четвертьфинал Кубка России против «Анжи» будет бесплатным. Кроме того, мы планируем сделать небольшой подарок для всех зрителей, которые придут на стадион. Будем бесплатно наливать теплый чай и кормить вкусной кашей, ведь по прогнозу в Уфе 1 марта будет -9. Поэтому решили тепло и вкусно согреть болельщиков», — сказал Тыртышный.

Напомним, что матч «Уфа» – «Анжи» пройдет 1 марта в Уфе на стадионе «Нефтяник».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Уфа Анжи
Комментарии (7)
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panmon
1487774919
Ну хоть поесть люди придут... И на Семака глянуть
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Gullit 76
1487955717
Похвальное решение.Чем беднее тем ближе к людям.
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ijgjr
1487963124
ясно дело - кто же за деньги согласится мерзнуть
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ijgjr
1487963276
Дурдом а не футбол - все для чиновника ни как для футбола и людей - зимний футбол
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