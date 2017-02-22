Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вход на матч 1/4 финала Кубка России «Уфа» — «Анжи» будет бесплатным

    Болельщики смогут бесплатно посетить матч 1/4 финала Кубка России между «Уфой» и «Анжи». Об этом сообщил руководитель пресс-службы клуба из Башкортостана Сергей Тыртышный.

    «Вход для болельщиков на четвертьфинал Кубка России против «Анжи» будет бесплатным. Кроме того, мы планируем сделать небольшой подарок для всех зрителей, которые придут на стадион. Будем бесплатно наливать теплый чай и кормить вкусной кашей, ведь по прогнозу в Уфе 1 марта будет -9. Поэтому решили тепло и вкусно согреть болельщиков», — сказал Тыртышный.

    Напомним, что матч «Уфа» – «Анжи» пройдет 1 марта в Уфе на стадионе «Нефтяник».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2017 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 февраля 2017, 22:07

      Дурдом а не футбол - все для чиновника ни как для футбола и людей - зимний футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 февраля 2017, 22:05

      ясно дело - кто же за деньги согласится мерзнуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 февраля 2017, 20:01

      Похвальное решение.Чем беднее тем ближе к людям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 22 февраля 2017, 17:48

      Ну хоть поесть люди придут...
      И на Семака глянуть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 > panmon 22 февраля 2017, 20:31

      На Семака и на команду!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Ral13 22 февраля 2017, 23:40

      Те, кто хочет посмотреть на команду и за умеренную плату придут...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 > panmon 23 февраля 2017, 09:22

      Согласен. Просто не понравилась фраза "Ну хоть поесть люди придут.."

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11