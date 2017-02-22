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    «Зенит» хочет пригласить Клоппа на место Луческу

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть петербургский клуб. Сообщается, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер недоволен поражением сине-бело-голубых от «Андерлехта», а также не самой благоприятной обстановке в команде.

    По информации источника, если «Зенит» не сможет пройти бельгийцев в 1/16 финала Лиги Европы, то в клубе будет поднят вопрос о серьезных кадровых перестановках.

    «Зенит» могут покинуть президент петербуржцев Александр Дюков и главный тренер команды Мирча Луческу. Приоритетным вариантом на замену румынскому специалисту является Юрген Клопп из «Ливерпуля».

    Сам Луческу допускает свой досрочный уход из «Зенита», так как у него имеются проблемы с взаимопониманием со многими игроками сине-бело-голубых.

    Источник: Life

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    22.02.2017 14:10
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +10

      Sewer70 18 марта 2017, 03:32

      Тут хоть клоп. Да хоть кто бы не пришел , любой тренер. ( хотя когда был Адвокад , все бегали ,правда из под палки) наш зенит лучше играть не будет. Тут даже ежу понятно.

      0
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      Рейтинг: +10

      Sewer70 18 марта 2017, 03:27

      Щас придет Клоп , и миллионеры забегают.

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 22 февраля 2017, 20:57

      Клопп ,никогда не будет тренировать лентяев,ему нужны горящие головы,а не потухшие жопы.

      0
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 22 февраля 2017, 19:37

      Клоппа хоть спросили

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 22 февраля 2017, 19:22

      И что Клопп с Ливерпулем показывают хороший результат в АПЛ . Бред

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Voltiz 23 февраля 2017, 13:10

      Вот тоже не понимаю, Странный выбор...

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 22 февраля 2017, 18:16

      газа нанюхались?

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 февраля 2017, 17:42

      Вы бы лучше президентов страны так меняли как тренеров! Нафига менять тренера пришедшего недавно в команду из которой свалили несколько ключевых игроков после 1 поражения?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > panmon 22 февраля 2017, 18:30

      Ты хоть сам-то понял, что ляпнул? При чем тут клубные дела и президенты страны?

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > vvv246 22 февраля 2017, 23:42

      еще ж не вылетели... посмотрим завтра.
      Ну неужели он виноват что Кокорин играть не умеет, а об Дзюбу только Халк забивать умел. Надеюсь на Мигеля, хоть он и не в форме, конечно

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 февраля 2017, 17:23

      Это все сказки!

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 22 февраля 2017, 16:50

      деньгой могут и заманить

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 22 февраля 2017, 16:42

      Ой насмешили!!!! Где Зенит и где Ливерпуль...его в Барсу сватают, а тут Зенит))

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