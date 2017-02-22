«Зенит» хочет пригласить Клоппа на место Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть петербургский клуб. Сообщается, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер недоволен поражением сине-бело-голубых от «Андерлехта», а также не самой благоприятной обстановке в команде.

По информации источника, если «Зенит» не сможет пройти бельгийцев в 1/16 финала Лиги Европы, то в клубе будет поднят вопрос о серьезных кадровых перестановках.

«Зенит» могут покинуть президент петербуржцев Александр Дюков и главный тренер команды Мирча Луческу. Приоритетным вариантом на замену румынскому специалисту является Юрген Клопп из «Ливерпуля».

Сам Луческу допускает свой досрочный уход из «Зенита», так как у него имеются проблемы с взаимопониманием со многими игроками сине-бело-голубых.