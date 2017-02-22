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«Зенит» хочет пригласить Клоппа на место Луческу

22 февраля 2017, 14:10
66

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть петербургский клуб. Сообщается, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер недоволен поражением сине-бело-голубых от «Андерлехта», а также не самой благоприятной обстановке в команде.

По информации источника, если «Зенит» не сможет пройти бельгийцев в 1/16 финала Лиги Европы, то в клубе будет поднят вопрос о серьезных кадровых перестановках.

«Зенит» могут покинуть президент петербуржцев Александр Дюков и главный тренер команды Мирча Луческу. Приоритетным вариантом на замену румынскому специалисту является Юрген Клопп из «Ливерпуля».

Сам Луческу допускает свой досрочный уход из «Зенита», так как у него имеются проблемы с взаимопониманием со многими игроками сине-бело-голубых.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Зенит Луческу Мирча Клопп Юрген Дюков Александр
Комментарии (66)
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Kikujiro
1487761884
ага. Клопп спит и видит себя в Зените
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kykyi
1487762755
Каррера в Юве. Клопп в Зенит. День сегодня какой то, уж не буря ли на солнце?
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vgarakh
1487763062
Наконец-то сбылась мечта Клоппа!
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vladimir-7
1487765922
Луческу с самого начала был не для Зенита, а вот Клопп, это здорово, но его не отпустят из Ливерпуля. Если для Луческу реперная точка- игра с Андерлехтом, то клубу сейчас необходимо иметь конкретное решение по главному тренеру Зенита.
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Сахалинец за Зенит
1487767275
Бля.. дайте Луческу время. Хороший спец.
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spaike
1487769207
Конечно Клопп вряд ли перейдет в Зенит, а вот на счет того что Луческу могут уволить это вполне реально.
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ВoВ
1487769619
Мечтать не вредно!
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mig28
1487770934
Ой насмешили!!!! Где Зенит и где Ливерпуль...его в Барсу сватают, а тут Зенит))
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panmon
1487774562
Вы бы лучше президентов страны так меняли как тренеров! Нафига менять тренера пришедшего недавно в команду из которой свалили несколько ключевых игроков после 1 поражения?
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BANNIKOV1970
1487776579
газа нанюхались?
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