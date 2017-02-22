Тарасов: «Футболка с Путиным? Мне нравится наш президент, я его поддерживаю»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что не сожалеет об эпизоде, произошедшем в прошлом году после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» в Турции. Напомним, что российский футболист по окончании встречи продемонстрировал футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

– После матча «Фенербахче» – «Локомотив» вы продемонстрировали футболку с изображением Владимира Путина. Это была ваша инициатива?

– Да. Я так захотел сделать.

– Если вернуть время назад, то снова так поступили бы?

– Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным. Я бы не хотел что-то вернуть или изменить.



– Вас после этого «Локомотив» оштрафовал?

– Было много слухов на этот счет. На самом деле клуб меня оштрафовал.



– Тогда почему ваш агент Олег Артемов заявил, что штрафа не было?

– Может, не хотел подробно комментировать. Или опровергал суммы, озвученные в прессе.



– Почему вы поддерживаете Владимира Путина?

– Мне нравится наш президент. Я подписан в социальных сетях на политические страницы. Слежу за тем, как всe развивается, поэтому его поддерживаю.



– Что именно нравится?

– То, как Путин заботится о России. Мне понятно его видение, развитие страны.

В нынешнем сезоне Тарасов провел за «Локомотив» в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями. Напомним, недавно футболист восстановился после разрыва крестообразных связок колена.