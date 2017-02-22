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  • Тарасов: «Футболка с Путиным? Мне нравится наш президент, я его поддерживаю»

Тарасов: «Футболка с Путиным? Мне нравится наш президент, я его поддерживаю»

22 февраля 2017, 12:16
46

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что не сожалеет об эпизоде, произошедшем в прошлом году после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» в Турции. Напомним, что российский футболист по окончании встречи продемонстрировал футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

– После матча «Фенербахче» – «Локомотив» вы продемонстрировали футболку с изображением Владимира Путина. Это была ваша инициатива?

– Да. Я так захотел сделать.

– Если вернуть время назад, то снова так поступили бы?

– Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным. Я бы не хотел что-то вернуть или изменить.

– Вас после этого «Локомотив» оштрафовал?

– Было много слухов на этот счет. На самом деле клуб меня оштрафовал.

– Тогда почему ваш агент Олег Артемов заявил, что штрафа не было?

– Может, не хотел подробно комментировать. Или опровергал суммы, озвученные в прессе.

– Почему вы поддерживаете Владимира Путина?

– Мне нравится наш президент. Я подписан в социальных сетях на политические страницы. Слежу за тем, как всe развивается, поэтому его поддерживаю.

– Что именно нравится?

– То, как Путин заботится о России. Мне понятно его видение, развитие страны.

В нынешнем сезоне Тарасов провел за «Локомотив» в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями. Напомним, недавно футболист восстановился после разрыва крестообразных связок колена.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Фенербахче Тарасов Дмитрий
Комментарии (46)
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алекс88
1487755203
Чтож тебя то не подготовили " талант хренов"
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kykyi
1487755795
Зря с Бузовой развелся, она ему точно пара.
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АЛЕКС 58
1487756753
Не ту майку напялил ж....из! Нацепи майку с рожей Мудка,и будешь в шоколаде!
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vgarakh
1487758395
Какое развитие страны он видит и где видит, какое место?
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turist82
1487758465
У меня тоже футболка с президентом есть. И тоже поддерживаю
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Томь вперёд
1487760509
Даааа, Бузовщина однако заразная фигня!
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x-x-x-x-x
1487761848
все говорять про его политику как о правильном. хоть бы кто обьяснил в чем? в том что изолирует страну от мира? до Ирана докатились, осталось до С.Кореи добраться но уже не далеко от неё
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nikovitek
1487765802
Ему то конечно хорошо с зп 1.8 евро в год...и что остальные граждане нищие плевать...."отличная" политика грабить свой народ в почете, и население еще поддерживает этот путинизм... Скорее бы все это кончилось.
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mutabor0992
1487789005
Футболист из Тараса никакой,зато жопализ знатный.Майку он надел...И что?Дятел тупой!
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