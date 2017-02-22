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    Тарасов: «Футболка с Путиным? Мне нравится наш президент, я его поддерживаю»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что не сожалеет об эпизоде, произошедшем в прошлом году после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» в Турции. Напомним, что российский футболист по окончании встречи продемонстрировал футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

    – После матча «Фенербахче» – «Локомотив» вы продемонстрировали футболку с изображением Владимира Путина. Это была ваша инициатива?

    – Да. Я так захотел сделать.

    – Если вернуть время назад, то снова так поступили бы?

    – Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным. Я бы не хотел что-то вернуть или изменить.

    – Вас после этого «Локомотив» оштрафовал?

    – Было много слухов на этот счет. На самом деле клуб меня оштрафовал.

    – Тогда почему ваш агент Олег Артемов заявил, что штрафа не было?

    – Может, не хотел подробно комментировать. Или опровергал суммы, озвученные в прессе.

    – Почему вы поддерживаете Владимира Путина?

    – Мне нравится наш президент. Я подписан в социальных сетях на политические страницы. Слежу за тем, как всe развивается, поэтому его поддерживаю.

    – Что именно нравится?

    – То, как Путин заботится о России. Мне понятно его видение, развитие страны.

    В нынешнем сезоне Тарасов провел за «Локомотив» в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями. Напомним, недавно футболист восстановился после разрыва крестообразных связок колена.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2017 12:16
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +4267

      mutabor0992 22 февраля 2017, 21:43

      Футболист из Тараса никакой,зато жопализ знатный.Майку он надел...И что?Дятел тупой!

      0
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 22 февраля 2017, 15:16

      Ему то конечно хорошо с зп 1.8 евро в год...и что остальные граждане нищие плевать...."отличная" политика грабить свой народ в почете, и население еще поддерживает этот путинизм... Скорее бы все это кончилось.

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 февраля 2017, 14:10

      все говорять про его политику как о правильном. хоть бы кто обьяснил в чем? в том что изолирует страну от мира? до Ирана докатились, осталось до С.Кореи добраться но уже не далеко от неё

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 22 февраля 2017, 13:48

      Даааа, Бузовщина однако заразная фигня!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 22 февраля 2017, 13:14

      У меня тоже футболка с президентом есть. И тоже поддерживаю

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > turist82 22 февраля 2017, 14:13

      Плюс тебе за это!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 февраля 2017, 13:13

      Какое развитие страны он видит и где видит, какое место?

      6
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      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > vgarakh 22 февраля 2017, 13:50

      Никто не видит развития,везде упадок,а Тарасов видит! В премьер министры его вместо Айфончика!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 13:52

      Ты с девяностыми сравни...А потом говори про упадок!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > turist82 22 февраля 2017, 13:57

      Лучше с 1913, коммунисты проверили, идет на ура, но не долго.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > turist82 22 февраля 2017, 14:23

      В 90-х нефть стоила 9 долларов за баррель , вот и сравни.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > turist82 22 февраля 2017, 14:42

      Ты ещё скажи,что всё развалили коммунисты,что бы жить за нефть и газ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 12:45

      Не ту майку напялил ж....из! Нацепи майку с рожей Мудка,и будешь в шоколаде!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 13:08

      Мудко у него на трусах, так что все в порядке, в сборную попадет.

      6
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 22 февраля 2017, 13:15

      Привет! А тебя на фуболке кто? Вопрос чисто риторический.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 22 февраля 2017, 13:17

      МЮ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 22 февраля 2017, 13:21

      А почему именно МЮ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 22 февраля 2017, 13:22

      А почему не МЮ?

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 22 февраля 2017, 13:35

      Ну мне всегда нравился Ливерпуль. Помню ещё тот Ливерпуль, который всё выигрывал. МЮ бистал позже, из чего предполагаю, что тебе лет 33--35.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 22 февраля 2017, 13:37

      Отчет о проделанной работе пора сдавать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 22 февраля 2017, 13:47

      Я к вашему отделу не имею отношения.
      Это не ко мне.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 22 февраля 2017, 13:49

      Ясен пень, к другому.
      Извини если ошибся или нахамил, слишком много личных вопросов.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 февраля 2017, 12:29

      Зря с Бузовой развелся, она ему точно пара.

      1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 22 февраля 2017, 13:18

      Это ты его за футболку с Путиным так?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 22 февраля 2017, 13:21

      За мозг.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 22 февраля 2017, 13:25

      Футболистам на мозг надо скидку делать, особенно нынешним.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 22 февраля 2017, 13:31

      Я его и не порицаю, просто говорю, что они с Бузовой пара.
      Футболки с Путиным носят люди с которым нужно делать скидку на мозги, симптоматично.

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 22 февраля 2017, 13:43

      Бузова капризная дура, для которой их история просто пиар.
      А насчёт Путина не согласен. Мне нравится его внешняя политика.

      -3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 22 февраля 2017, 13:47

      Тарасову, которому нужно делать скидку на мозги, тоже.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 22 февраля 2017, 13:59

      Ну уж если на личности переходим.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 22 февраля 2017, 14:06

      Зря ты так я футболку со скачущим Путиным на медведе никак достать не могу - расхватывают заразы!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 22 февраля 2017, 14:13

      Я, как будто не переходил. Тарасову (скидка на мозг) нравится и тебе нравится. Констатация факта, ничего личного.
      Вам нравится, прекрасно, имеете право это сказать.
      Только почему. тем, кому он не нравится, такие как timurcet и turist 82 рот затыкают и минусят. Они тоже имеют право об этом сказать или я не прав.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 22 февраля 2017, 14:13

      Ну это неудачный аргумент. Даже Тарасову, который вовсе не дурак.

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Zeff 22 февраля 2017, 14:15

      Ваш Керж утверждает,что футболисты не тупые!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 22 февраля 2017, 14:20

      А я и не писал что он дурак, ты где прочитал. Это ты написал, что футболерам нужно делать скидку. У нас много где не дураки, просто знают где и что сказать, а в теплой компании говорят совсем другое и носят совсем другие майки.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 22 февраля 2017, 14:22

      " Не сотвори себе идола.." не точно, но надеюсь близко к тексту.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 14:38

      Ещё Петржела отмечал, что к его удивлению игроки не зациклены на футболе, достаточно эрудированы и с ними можно общаться практически на любые темы. А это было лучшее поколение Зенита.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Zeff 22 февраля 2017, 14:48

      Где оно сейчас,это лучшее поколение?Кокоша,Дзюба,Миранчук!?

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 22 февраля 2017, 14:52

      Кумира!К тексту близко к смыслу - нет.Если мы с тобой майки МЮ носим это наш кумир?Или идол?Скорее это команда за которую я очень давно болею и часть одежды.Так же как и с майкой с Путиным.Не с порошенко и гитлером мне же ходить!

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 14:55

      Ну ты и сам знаешь.
      Я ещё под впечатлением выступления некоего фаната.
      Возможно в чём и неправ. Не судите строго.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 22 февраля 2017, 14:57

      МЮ не может быть идолом, не бывает идола обезличенного, который все время меняется. Идол он на то и идол, он божок, он совершенство, он не меняется.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 22 февраля 2017, 14:59

      Достаточно эрудированы " В Питере пить, в Питере пить...."

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 22 февраля 2017, 15:06

      А вдруг МЮ это секта. Тогда вполне может.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 22 февраля 2017, 15:20

      А как же твоё "За мозг"?

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 февраля 2017, 12:20

      Чтож тебя то не подготовили " талант хренов"

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