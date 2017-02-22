Боатенг поможет «Баварии» в матче с «Гамбургом»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг сможет принять участие в предстоящем матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Гамбургом» 25 февраля, сообщает Sport1.de. Он провел тренировку в общей группе и не чувствовал дискомфорта.

Напомним, что 20 декабря Боатенг перенес операцию – ему была прооперирована связка мышц груди. Предполагалось, что восстановление займет продолжительное время, а на поле он сможет вернуться не раньше конца марта.

В текущем сезоне защитник провел семь матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.