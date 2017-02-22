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    Боатенг поможет «Баварии» в матче с «Гамбургом»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг сможет принять участие в предстоящем матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Гамбургом» 25 февраля, сообщает Sport1.de. Он провел тренировку в общей группе и не чувствовал дискомфорта.

    Напомним, что 20 декабря Боатенг перенес операцию – ему была прооперирована связка мышц груди. Предполагалось, что восстановление займет продолжительное время, а на поле он сможет вернуться не раньше конца марта.

    В текущем сезоне защитник провел семь матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 09:48
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