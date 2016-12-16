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    Джером Боатенг может быть прооперирован

    Защитнику «Баварии» Джерому Боатенгу может потребоваться хирургическое вмешательство в связи с повреждением плеча.

    Сообщается, что у футболиста практически нет шансов обойтись без операции, в случае проведения которой он пропустит как минимум два месяца. Хирургическое вмешательство может состояться в ближайшее время.

    Напомним, Боатенг получил травму после падения в начале декабря. В четверг на тренировке он вновь почувствовал дискомфорт, после чего стало известно, что игрок пропустит матч 15-го тура Бундеслиги против «Дармштадта».

    Источник: Twitter

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    16.12.2016 21:20
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