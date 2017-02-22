Руни дал согласие на переезд в Китай

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до конца этого месяца станет игроком китайского клуба. Он дал согласие на такой переезд, а руководство английского клуба дало разрешение агенту форварда Полу Стретфорду на подготовку к данному трансферу. Сообщается, что зарплата футболиста сборной Англии в Китае может составить миллион фунтов стерлингов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

В текущем сезоне Руни провел 17 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.