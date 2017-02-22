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Руни дал согласие на переезд в Китай

22 февраля 2017, 08:54
47

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до конца этого месяца станет игроком китайского клуба. Он дал согласие на такой переезд, а руководство английского клуба дало разрешение агенту форварда Полу Стретфорду на подготовку к данному трансферу. Сообщается, что зарплата футболиста сборной Англии в Китае может составить миллион фунтов стерлингов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

В текущем сезоне Руни провел 17 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Руни Уэйн
Комментарии (47)
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Болельщик Реал Мадрида
1487743279
Я не верю, что Уэйн покидаем МЮ! Уходит эпоха, уходит великий игрок.
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Docentusa
1487743978
За бабосом,ВПЕРЁД!!!
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Bozman88
1487747329
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forward33
1487749577
Недавно Моур хоте подписать Руни, когда был в Челси, а теперь сливает по-тихоньку
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Александр 13
1487751107
Руни уже легенда МЮ и всего английского футбола и если он выберит Китай, то никто не в праве его осуждать. Хотя мне бы хотелось чтобы еще пару сезонов он попылил в АПЛ.
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subbotaspartak
1487751838
Пора, Руни, пора, Китай не обеднеет, но не та у тебя уже игра. Твой гол через себя М. Сити Оставит о тебе память на свете.
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Tomsk1972
1487754011
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, являющийся лучшим бомбардиром в истории клуба, отказался от перехода в китайский клуб. Трансфер мог состояться до конца февраля Уэйн Руни доиграет нынешний сезон в составе «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports. Нападающий отказался от рекордного предложения от китайского клуба. За три года в Китае футболист мог заработать больше, чем за 17 лет в английской премьер-лиге. Подробнее на РБК: http://sport.rbc.ru/news/58ad4a939a79473980e83a5e?from=main
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Tomsk1972
1487754071
дырявая пресса как комментаторы по футболу... врут врут врут... а не пошли бы вы нахуй со своими журналистами
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Aidosinho
1487756746
Уэйн успокойся это хреновая идея. Лучше в рфпл)
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Зэб
1487759754
Играл достойно в достойном клубе.Имеет право поиграть в поднебесной.Отбывать номер не будет,такие люди отрабатывают по полной .Удачи тебе.(если это не утка)
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