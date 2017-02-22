Руни дал согласие на переезд в Китай

Играл достойно в достойном клубе.Имеет право поиграть в поднебесной.Отбывать номер не будет,такие люди отрабатывают по полной .Удачи тебе.(если это не утка)
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до конца этого месяца станет игроком китайского клуба. Он дал согласие на такой переезд, а руководство английского клуба дало разрешение агенту форварда Полу Стретфорду на подготовку к данному трансферу. Сообщается, что зарплата футболиста сборной Англии в Китае может составить миллион фунтов стерлингов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
В текущем сезоне Руни провел 17 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.