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    Руни дал согласие на переезд в Китай

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до конца этого месяца станет игроком китайского клуба. Он дал согласие на такой переезд, а руководство английского клуба дало разрешение агенту форварда Полу Стретфорду на подготовку к данному трансферу. Сообщается, что зарплата футболиста сборной Англии в Китае может составить миллион фунтов стерлингов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

    В текущем сезоне Руни провел 17 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.02.2017 08:54
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +222

      Зэб 22 февраля 2017, 13:35

      Играл достойно в достойном клубе.Имеет право поиграть в поднебесной.Отбывать номер не будет,такие люди отрабатывают по полной .Удачи тебе.(если это не утка)

      1
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 22 февраля 2017, 12:45

      Уэйн успокойся это хреновая идея. Лучше в рфпл)

      0
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      Рейтинг: +5

      Tomsk1972 22 февраля 2017, 12:01

      дырявая пресса как комментаторы по футболу... врут врут врут... а не пошли бы вы нахуй со своими журналистами

      0
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      Рейтинг: +5

      Tomsk1972 22 февраля 2017, 12:00

      Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, являющийся лучшим бомбардиром в истории клуба, отказался от перехода в китайский клуб. Трансфер мог состояться до конца февраля

      Уэйн Руни доиграет нынешний сезон в составе «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports. Нападающий отказался от рекордного предложения от китайского клуба. За три года в Китае футболист мог заработать больше, чем за 17 лет в английской премьер-лиге.

      Подробнее на РБК:
      http://sport.rbc.ru/news/58ad4a939a79473980e83a5e?from=main

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      Рейтинг: +816

      diktatop 22 февраля 2017, 11:51

      Ну вот и на пенсию заработает)

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 февраля 2017, 11:45

      Руни уже как пару сезонов не тащит и близко, за хорошие деньги нужно отпускать и купить на них более молодого и звёздного игрока... Скажем того же Гризманна...

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 февраля 2017, 11:23

      Пора, Руни, пора,
      Китай не обеднеет, но не та у тебя уже игра.
      Твой гол через себя М. Сити
      Оставит о тебе память на свете.

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      Рейтинг: +231

      ВoВ > subbotaspartak 22 февраля 2017, 16:19

      Это самый мой любимый гол!Прости случайно минус поставил

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      Рейтинг: +172

      Александр 13 22 февраля 2017, 11:11

      Руни уже легенда МЮ и всего английского футбола и если он выберит Китай, то никто не в праве его осуждать. Хотя мне бы хотелось чтобы еще пару сезонов он попылил в АПЛ.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Klaido 22 февраля 2017, 11:47

      Ещё бы добавил что Руни сейчас просто не в состоянии выбарывать конкуренцию у того же Мхитаряна по позиции и у более молодых крайков Марсьяля и Рэшфорда, а ещё есть Лингард. Поэтому нужно отпускать, все будут в плюсе.

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      Рейтинг: +59

      slavko33002 22 февраля 2017, 11:07

      Пора уходить.Заработать внукам надо!

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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 22 февраля 2017, 10:58

      Лучше в Эвертон

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