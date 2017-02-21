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    Моуринью не стал исключать варианта, что Руни покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о будущем нападающего Уэйна Руни в стане «красных дьяволов». Напомним, ранее сообщалось, что 31-летний англичанин может продолжить карьеру в клубе из Китая, который готов предложить ему годовой оклад в 32 миллиона евро.

    «Знаете, об этом лучше спросить его самого. Если Руни захочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце сезона, то не я стану причиной этого. Я никогда не буду принуждать легенду уходить из клуба. Но вопрос его будущего стоит адресовать не мне», – сказал Моуринью.

    Руни выступает за «Манчестер Юнайтед с 2004 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «красных дьяволов» в АПЛ 17 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач. Ранее форвард стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

    Источник: Skysports

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    21.02.2017 21:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 22 февраля 2017, 10:38

      Ага, ага!!!!!!!

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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 21 февраля 2017, 21:56

      знаете всему свое время. Если ты уже не тянешь уровень клуба, то лучше уйти и дать дорогу другим. Тем более без денег не останется и без работы тоже- китай зовет!!! Он уже давно не тот.к сожалению(((

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