Моуринью не стал исключать варианта, что Руни покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о будущем нападающего Уэйна Руни в стане «красных дьяволов». Напомним, ранее сообщалось, что 31-летний англичанин может продолжить карьеру в клубе из Китая, который готов предложить ему годовой оклад в 32 миллиона евро.

«Знаете, об этом лучше спросить его самого. Если Руни захочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце сезона, то не я стану причиной этого. Я никогда не буду принуждать легенду уходить из клуба. Но вопрос его будущего стоит адресовать не мне», – сказал Моуринью.

Руни выступает за «Манчестер Юнайтед с 2004 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «красных дьяволов» в АПЛ 17 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач. Ранее форвард стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю.