Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарасов: «Надеюсь, скоро «Локомотив» вернет первое место и Лигу чемпионов в Черкизово»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов надеется, что в скором времени московский клуб сможет стать чемпионом России и завоюет право выступить в Лиге чемпионов. Отметим, что на данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.

    «Локомотив» – это большой клуб. Увы, мы пока не можем решить те задачи, которые перед нами ставят. Но мы к этому стремимся. Надеюсь, скоро мы вернем Лигу чемпионов в Черкизово и первое место в чемпионате, которого все так долго ждут», – сказал Тарасов.

    В нынешнем сезоне Тарасов провел за «Локомотив» в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями. Напомним, недавно футболист восстановился после разрыва крестообразных связок колена.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2017 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 февраля 2017, 02:26

      Ну это он загнул, можно конечно, но только во сне...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +544

      avera 21 февраля 2017, 22:06

      Так для этого надо нормально играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Armagiddon 21 февраля 2017, 21:55

      ооооо!!! Вот это прикол!!! Тарасов ты что??? Ребят вы давно уже той игры не показываете. Тут нужен тренер, который с нуля все выстроит а ля (семин, газзаев, бердыев) и плюс нормальное финансирование клуба со стороны спонсора. Тренер есть, а вот с финансами не густо. Плюс вы ребят не играете в футбол, а просто мяч пинаете. Вот смотрю лигу Европы и чемпионов. ДРУЗЬя вообще другой уровень. У нас почти все игроки, всех клубов пешком ходят по полю, а там грызутся!!! Не знаю честно. Я фанат локо с 2001 года. Предпосылок нету к чемпионству вообще. Селекция не работает, нормальных игроков отпускаем или продаем. Резерва нет, молодежь взращиваем впустую. Тогда зачем она??? Денег тоже не зарабатываете сидите на бюджете. Вон в Португалии или Голландии взращивают игроков, дают играть и продают. вот как бывают. ой одна печаль....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 21 февраля 2017, 21:23

      за 1 место в ФНЛ лига чемпионов не приезжает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 февраля 2017, 21:23

      В Локо многовато звёзд.Тарасов,вообще,-звездища !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 21 февраля 2017, 21:19

      Тарасов бухой, что ли? Трезвый человек не скажет такую чушь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 февраля 2017, 21:11

      Извини Тарасов, но спонсор Локо - не Газпром. Поэтому мечты не сбываются))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 февраля 2017, 21:04

      Судя по настрою,возможностям,целям Зенита,Краснодара,ЦСКА в ближайшие десять лет им это не светит.Если только Ростов целиком в Локо вольётся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 21 февраля 2017, 20:46

      Предпосылок не густо..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Faren 21 февраля 2017, 20:39

      На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11