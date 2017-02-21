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  • Тарасов: «Надеюсь, скоро «Локомотив» вернет первое место и Лигу чемпионов в Черкизово»

Тарасов: «Надеюсь, скоро «Локомотив» вернет первое место и Лигу чемпионов в Черкизово»

21 февраля 2017, 20:13
13

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов надеется, что в скором времени московский клуб сможет стать чемпионом России и завоюет право выступить в Лиге чемпионов. Отметим, что на данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.

«Локомотив» – это большой клуб. Увы, мы пока не можем решить те задачи, которые перед нами ставят. Но мы к этому стремимся. Надеюсь, скоро мы вернем Лигу чемпионов в Черкизово и первое место в чемпионате, которого все так долго ждут», – сказал Тарасов.

В нынешнем сезоне Тарасов провел за «Локомотив» в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями. Напомним, недавно футболист восстановился после разрыва крестообразных связок колена.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (13)
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Игорь В
1487697978
Ну а че? Будем справедливы. Пора уже паровозам золотишко понюхать пока Виктор перестроит ЦСКА. А мы подождем пару сезонов и опять увидим Великий ЦСКА
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DEFENDER114
1487699177
Предпосылок не густо..
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Gullit 76
1487700296
Судя по настрою,возможностям,целям Зенита,Краснодара,ЦСКА в ближайшие десять лет им это не светит.Если только Ростов целиком в Локо вольётся!
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Lester84
1487700713
Извини Тарасов, но спонсор Локо - не Газпром. Поэтому мечты не сбываются))
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yorgenbarenz
1487701427
В Локо многовато звёзд.Тарасов,вообще,-звездища !
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Obojaemiy
1487701435
за 1 место в ФНЛ лига чемпионов не приезжает.
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Armagiddon
1487703305
ооооо!!! Вот это прикол!!! Тарасов ты что??? Ребят вы давно уже той игры не показываете. Тут нужен тренер, который с нуля все выстроит а ля (семин, газзаев, бердыев) и плюс нормальное финансирование клуба со стороны спонсора. Тренер есть, а вот с финансами не густо. Плюс вы ребят не играете в футбол, а просто мяч пинаете. Вот смотрю лигу Европы и чемпионов. ДРУЗЬя вообще другой уровень. У нас почти все игроки, всех клубов пешком ходят по полю, а там грызутся!!! Не знаю честно. Я фанат локо с 2001 года. Предпосылок нету к чемпионству вообще. Селекция не работает, нормальных игроков отпускаем или продаем. Резерва нет, молодежь взращиваем впустую. Тогда зачем она??? Денег тоже не зарабатываете сидите на бюджете. Вон в Португалии или Голландии взращивают игроков, дают играть и продают. вот как бывают. ой одна печаль....
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avera
1487703981
Так для этого надо нормально играть.
Ответить
VVM1964
1487711174
МОЖЕТ СЕГОДНЯ КАКИЕ НИБУДЬ МАГНИТНЫЕ БУРИ - НЕАДЕКВАТНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРУТ ИЗ ВСЕХ ЩЕЛЕЙ .
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арейская
1487719561
Ну это он загнул, можно конечно, но только во сне...
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