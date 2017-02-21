Тарасов: «Надеюсь, скоро «Локомотив» вернет первое место и Лигу чемпионов в Черкизово»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов надеется, что в скором времени московский клуб сможет стать чемпионом России и завоюет право выступить в Лиге чемпионов. Отметим, что на данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.

«Локомотив» – это большой клуб. Увы, мы пока не можем решить те задачи, которые перед нами ставят. Но мы к этому стремимся. Надеюсь, скоро мы вернем Лигу чемпионов в Черкизово и первое место в чемпионате, которого все так долго ждут», – сказал Тарасов.

В нынешнем сезоне Тарасов провел за «Локомотив» в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями. Напомним, недавно футболист восстановился после разрыва крестообразных связок колена.