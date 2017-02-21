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  • Александр Кержаков не утратил веры в чемпионство «Зенита» в нынешнем сезоне

Александр Кержаков не утратил веры в чемпионство «Зенита» в нынешнем сезоне

21 февраля 2017, 19:55
8

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков подчеркнул, что не утратил веры в победу петербуржцев в текущем чемпионате России. Также 34-летний футболист поделился впечатлениями от выхода своей автобиографической книги, презентация которой прошла сегодня в одном из книжных магазинов Северной столицы.

«Станет ли «Зенит» чемпионом? Да, я в это верю. Но в первую очередь нужно в четверг не просто победить «Андерлехт», но и пройти дальше в Лиге Европы. Выйду ли на матч с бельгийцами? Нужно быть реалистами: мне сейчас сложно выдержать темп матча Лиги Европы – я много пропустил из-за травмы, поэтому, скорее всего, не сыграю.

Мой период в «Севилье»? Было хорошее время, удалось поиграть с топовыми игроками, поэтому не жалею, что уехал именно туда и в это время. Первая тренировка меня поразила – был виден уровень, сильно бросалась в глаза разница в скоростях чемпионатов России и Испании на тот момент. Но сейчас, конечно, в нынешнем «Зените» скорости ничуть не ниже. Почему потом перешел в «Динамо», а не в «ПСЖ»? Парижане были явными аутсайдерами чемпионата Франции – не решился на такой шаг.

Что касается книги, то мне поступило предложение от издательства – все так совпало, что я согласился, у меня было время, чтобы написать книгу. Почему книга красного цвета, а не сине-бело-голубая? Ну, во-первых, если брать исторически, то форма нашей команды была красного цвета с элементами голубого. Если брать саму обложку и название, то это выбор издательства. Было много шуток в Интернете по поводу названия книги «Лучший», но отношусь ко всему этому позитивно и с юмором.

У меня уже выходила одна книга 15 лет назад, но именно сейчас она вышла у меня осмысленной. Мой любимый писатель? Лесков – у него хороший язык, который приятно и интересно читать», – сказал Кержаков.

Напомним, после 17-ти туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков. В нынешнем розыгрыше РФПЛ Кержаков принял участие в девяти встречах, записав в свой актив один забитый мяч и одну голевую передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (8)
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Berikosha
1487696237
молодец
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swot1205
1487696969
Саня беги в другой клуб....играй
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Jenea83
1487699018
Спасибо Александру за честное и интересное интервью. Но в одном я с ним не соглашусь. Нет в игре Зенита скорости как в Испании. Ни в командной ни в индивидуальной игре. К сожалению...
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STALKER27
1487701265
Вторая книга??? А первая какая?
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Par Mezan
1487701653
Слов нет - молодец! Только на дембель рановато - силы есть, надо играть и помогать команде. А книги можно потом издавать разные - например "Самоучитель для игры в футбол", или "ФИФА 2016 - секреты стратегии". Удачи! Ждём игры....
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polt
1487703085
Пустые слова ... На чем основана уверенность???
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forward33
1487703675
5 очков при очной встрече вполне отыгрываемое преимущество. Ждём интересную вторую половину РФПЛ
Ответить
Garrincha58
1487704836
балабол
Ответить
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