Александр Кержаков не утратил веры в чемпионство «Зенита» в нынешнем сезоне

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков подчеркнул, что не утратил веры в победу петербуржцев в текущем чемпионате России. Также 34-летний футболист поделился впечатлениями от выхода своей автобиографической книги, презентация которой прошла сегодня в одном из книжных магазинов Северной столицы.

«Станет ли «Зенит» чемпионом? Да, я в это верю. Но в первую очередь нужно в четверг не просто победить «Андерлехт», но и пройти дальше в Лиге Европы. Выйду ли на матч с бельгийцами? Нужно быть реалистами: мне сейчас сложно выдержать темп матча Лиги Европы – я много пропустил из-за травмы, поэтому, скорее всего, не сыграю.

Мой период в «Севилье»? Было хорошее время, удалось поиграть с топовыми игроками, поэтому не жалею, что уехал именно туда и в это время. Первая тренировка меня поразила – был виден уровень, сильно бросалась в глаза разница в скоростях чемпионатов России и Испании на тот момент. Но сейчас, конечно, в нынешнем «Зените» скорости ничуть не ниже. Почему потом перешел в «Динамо», а не в «ПСЖ»? Парижане были явными аутсайдерами чемпионата Франции – не решился на такой шаг.

Что касается книги, то мне поступило предложение от издательства – все так совпало, что я согласился, у меня было время, чтобы написать книгу. Почему книга красного цвета, а не сине-бело-голубая? Ну, во-первых, если брать исторически, то форма нашей команды была красного цвета с элементами голубого. Если брать саму обложку и название, то это выбор издательства. Было много шуток в Интернете по поводу названия книги «Лучший», но отношусь ко всему этому позитивно и с юмором.

У меня уже выходила одна книга 15 лет назад, но именно сейчас она вышла у меня осмысленной. Мой любимый писатель? Лесков – у него хороший язык, который приятно и интересно читать», – сказал Кержаков.

Напомним, после 17-ти туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков. В нынешнем розыгрыше РФПЛ Кержаков принял участие в девяти встречах, записав в свой актив один забитый мяч и одну голевую передачу.