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    Александр Кержаков не утратил веры в чемпионство «Зенита» в нынешнем сезоне

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков подчеркнул, что не утратил веры в победу петербуржцев в текущем чемпионате России. Также 34-летний футболист поделился впечатлениями от выхода своей автобиографической книги, презентация которой прошла сегодня в одном из книжных магазинов Северной столицы.

    «Станет ли «Зенит» чемпионом? Да, я в это верю. Но в первую очередь нужно в четверг не просто победить «Андерлехт», но и пройти дальше в Лиге Европы. Выйду ли на матч с бельгийцами? Нужно быть реалистами: мне сейчас сложно выдержать темп матча Лиги Европы – я много пропустил из-за травмы, поэтому, скорее всего, не сыграю.

    Мой период в «Севилье»? Было хорошее время, удалось поиграть с топовыми игроками, поэтому не жалею, что уехал именно туда и в это время. Первая тренировка меня поразила – был виден уровень, сильно бросалась в глаза разница в скоростях чемпионатов России и Испании на тот момент. Но сейчас, конечно, в нынешнем «Зените» скорости ничуть не ниже. Почему потом перешел в «Динамо», а не в «ПСЖ»? Парижане были явными аутсайдерами чемпионата Франции – не решился на такой шаг.

    Что касается книги, то мне поступило предложение от издательства – все так совпало, что я согласился, у меня было время, чтобы написать книгу. Почему книга красного цвета, а не сине-бело-голубая? Ну, во-первых, если брать исторически, то форма нашей команды была красного цвета с элементами голубого. Если брать саму обложку и название, то это выбор издательства. Было много шуток в Интернете по поводу названия книги «Лучший», но отношусь ко всему этому позитивно и с юмором.

    У меня уже выходила одна книга 15 лет назад, но именно сейчас она вышла у меня осмысленной. Мой любимый писатель? Лесков – у него хороший язык, который приятно и интересно читать», – сказал Кержаков.

    Напомним, после 17-ти туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков. В нынешнем розыгрыше РФПЛ Кержаков принял участие в девяти встречах, записав в свой актив один забитый мяч и одну голевую передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.02.2017 19:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 февраля 2017, 22:20

      балабол

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 21 февраля 2017, 22:01

      5 очков при очной встрече вполне отыгрываемое преимущество. Ждём интересную вторую половину РФПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 февраля 2017, 21:51

      Пустые слова ... На чем основана уверенность???

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 февраля 2017, 21:27

      Слов нет - молодец! Только на дембель рановато - силы есть, надо играть и помогать команде. А книги можно потом издавать разные - например "Самоучитель для игры в футбол", или "ФИФА 2016 - секреты стратегии". Удачи! Ждём игры....

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 21 февраля 2017, 21:21

      Вторая книга??? А первая какая?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 февраля 2017, 20:43

      Спасибо Александру за честное и интересное интервью. Но в одном я с ним не соглашусь. Нет в игре Зенита скорости как в Испании. Ни
      в командной ни в индивидуальной игре. К сожалению...

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 февраля 2017, 20:09

      Саня беги в другой клуб....играй

      -1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 21 февраля 2017, 19:57

      молодец

      -2
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