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    Бакка отказался от предложения китайского клуба, потому что хочет сыграть на ЧМ-2018

    Нападающий «Милана» Карлос Бакка нынешней зимой отклонил предложение от одного из китайских клубов. Как сообщает источник, причиной этого стало желание 30-летнего колумбийца сыграть на чемпионате мира-2018. По его мнению, переход в клуб из Поднебесной снизит его шансы на попадание в состав национальной команды.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах форварда был заинтересован «Бейджин Гуоань», который предлагал футболисту контракт с годовым окладом в 10 миллионов евро.

    Бакка выступает за «Милан» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за итальянский клуб в Серии А 21 матч, в которых забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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    21.02.2017 14:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 21 февраля 2017, 16:27

      Красава. Парень думает о футболе.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 21 февраля 2017, 15:28

      Такой поступок заслуживает уважения. Удачи Бакке!

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