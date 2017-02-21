Бакка отказался от предложения китайского клуба, потому что хочет сыграть на ЧМ-2018

Нападающий «Милана» Карлос Бакка нынешней зимой отклонил предложение от одного из китайских клубов. Как сообщает источник, причиной этого стало желание 30-летнего колумбийца сыграть на чемпионате мира-2018. По его мнению, переход в клуб из Поднебесной снизит его шансы на попадание в состав национальной команды.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах форварда был заинтересован «Бейджин Гуоань», который предлагал футболисту контракт с годовым окладом в 10 миллионов евро.

Бакка выступает за «Милан» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за итальянский клуб в Серии А 21 матч, в которых забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.