Семин: «Баринов — не первый запасной, а основной игрок»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке команды ко второй части сезона, а также о роли полузащитника Дмитрия Баринова.

«Мы еще не определились, какая будет основная тактика и построение. Очень важно, чтобы мы умели и в четыре, и в три защитника играть. Многое зависит от состояния игроков и от соперника.

Баринов — не первый запасной, а основной игрок. Он может играть и опорного, и центрального. Мы его попробовали, потому что на этой позиции у нас есть определенный дефицит игроков», — сказал Семин.

В текущем сезоне Баринов принял участие в двух матчах РФПЛ.