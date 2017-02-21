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    Семин: «Баринов — не первый запасной, а основной игрок»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке команды ко второй части сезона, а также о роли полузащитника Дмитрия Баринова.

    «Мы еще не определились, какая будет основная тактика и построение. Очень важно, чтобы мы умели и в четыре, и в три защитника играть. Многое зависит от состояния игроков и от соперника.

    Баринов — не первый запасной, а основной игрок. Он может играть и опорного, и центрального. Мы его попробовали, потому что на этой позиции у нас есть определенный дефицит игроков», — сказал Семин.

    В текущем сезоне Баринов принял участие в двух матчах РФПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.02.2017 09:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 февраля 2017, 19:27

      Надеюсь начнет на поле появляться по чаще !

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 21 февраля 2017, 09:37

      По сборам очень понравился... и на позиции ЦЗ и как полузащитник... не дай бог, если еще и его упустим...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 21 февраля 2017, 09:25

      Не плохой игрок, лишь бы прогрессировал и не зазвездился

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