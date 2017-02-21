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Владелец «Анжи» анонсировал уход Боли и Шандао

21 февраля 2017, 07:35
7

Владелец «Анжи» Осман Кадиев в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о том, кто покинет команду ближайшим летом. По его словам, речь идет о четырех-пяти футболистах.

– Летом могут уйти человека четыре, максимум – пять. А костяк в команде есть.

– Те, кто уйдут – легионеры?

– Боли, естественно, уйдет, Шандао уйдет.. Задерживать Боли не хотел бы, потому что мне нужен человек, который хочет играть. Он хочет играть, но, наверное, в каком-то богатом клубе, где, может, у него последний контракт будет. Я его по-человечески понимаю, не стал ему чинить препятствий. На понижение зарплаты он не идет и не пойдет, еще у него есть агенты, которые им манипулируют. Так что никаких обид у меня на него нет.

– Из тех, кто ушел – есть сожаления?

– Лазич. Его хотел бы оставить. Он – хороший игрок, думаю, у него хорошее футбольное будущее. Я хотел бы его оставить, можно было договориться на ту же зарплату, но он хотел сменить обстановку. Раз все ушли, он думает, что мы будем выживать по-футбольному. Не скажу, что он ушел на лучшие условия.

Напомним, что первую часть сезона махачкалинцы закончили на 11-й строчке турнирной таблицы РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Боли Янник Шандао
Комментарии (7)
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RedWhiteFans2
1487653772
Теперь на Шандау началась охота.
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Shamil79
1487654977
как раз в фирменный магазин Анжи завезли большие баулы сумки и чемоданы!!
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kykyi
1487655980
Еще один шаг по направлению МЮ. Продаем Боли и Шандао, Покукапем Решфорда и Масиаля, у них как раз с контрактами заминка.
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bumer_moscow
1487656363
Дорога в ФНЛ онжи ждет.
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Пабло6
1487659040
да будет так
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63_Camapa_63
1487660919
Кадиев как мой бывший директор. Сначало давайте по туже затянем пояса будем экономить, в перспективе большие контракты осталось только подписать документы. Пол года тянули пояса , работали. В оконцовке раз и новость Я БАНКРОТ и закрываю фирму. Не хочу обидеть болел АНЖИ но что-то курс в том направлении. Конечно хорошо бы чтоб я ошибся.
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shinnik
1487667652
Григорян пошёл в разнос ..) Срочно нужны "семейные проблемы"
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