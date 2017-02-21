Владелец «Анжи» анонсировал уход Боли и Шандао

Владелец «Анжи» Осман Кадиев в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о том, кто покинет команду ближайшим летом. По его словам, речь идет о четырех-пяти футболистах.

– Летом могут уйти человека четыре, максимум – пять. А костяк в команде есть.

– Те, кто уйдут – легионеры?

– Боли, естественно, уйдет, Шандао уйдет.. Задерживать Боли не хотел бы, потому что мне нужен человек, который хочет играть. Он хочет играть, но, наверное, в каком-то богатом клубе, где, может, у него последний контракт будет. Я его по-человечески понимаю, не стал ему чинить препятствий. На понижение зарплаты он не идет и не пойдет, еще у него есть агенты, которые им манипулируют. Так что никаких обид у меня на него нет.

– Из тех, кто ушел – есть сожаления?

– Лазич. Его хотел бы оставить. Он – хороший игрок, думаю, у него хорошее футбольное будущее. Я хотел бы его оставить, можно было договориться на ту же зарплату, но он хотел сменить обстановку. Раз все ушли, он думает, что мы будем выживать по-футбольному. Не скажу, что он ушел на лучшие условия.

Напомним, что первую часть сезона махачкалинцы закончили на 11-й строчке турнирной таблицы РФПЛ.