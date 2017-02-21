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    Владелец «Анжи» анонсировал уход Боли и Шандао

    Владелец «Анжи» Осман Кадиев в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о том, кто покинет команду ближайшим летом. По его словам, речь идет о четырех-пяти футболистах.

    – Летом могут уйти человека четыре, максимум – пять. А костяк в команде есть.

    – Те, кто уйдут – легионеры?

    – Боли, естественно, уйдет, Шандао уйдет.. Задерживать Боли не хотел бы, потому что мне нужен человек, который хочет играть. Он хочет играть, но, наверное, в каком-то богатом клубе, где, может, у него последний контракт будет. Я его по-человечески понимаю, не стал ему чинить препятствий. На понижение зарплаты он не идет и не пойдет, еще у него есть агенты, которые им манипулируют. Так что никаких обид у меня на него нет.

    – Из тех, кто ушел – есть сожаления?

    – Лазич. Его хотел бы оставить. Он – хороший игрок, думаю, у него хорошее футбольное будущее. Я хотел бы его оставить, можно было договориться на ту же зарплату, но он хотел сменить обстановку. Раз все ушли, он думает, что мы будем выживать по-футбольному. Не скажу, что он ушел на лучшие условия.

    Напомним, что первую часть сезона махачкалинцы закончили на 11-й строчке турнирной таблицы РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2017 07:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 февраля 2017, 12:00

      Григорян пошёл в разнос ..)
      Срочно нужны "семейные проблемы"

      0
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 21 февраля 2017, 10:08

      Кадиев как мой бывший директор.
      Сначало давайте по туже затянем пояса будем экономить, в перспективе большие контракты осталось только подписать документы. Пол года тянули пояса , работали. В оконцовке раз и новость Я БАНКРОТ и закрываю фирму.
      Не хочу обидеть болел АНЖИ но что-то курс в том направлении. Конечно хорошо бы чтоб я ошибся.

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      Рейтинг: +18

      Пабло6 21 февраля 2017, 09:37

      да будет так

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 февраля 2017, 08:52

      Дорога в ФНЛ онжи ждет.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 февраля 2017, 08:46

      Еще один шаг по направлению МЮ. Продаем Боли и Шандао, Покукапем Решфорда и Масиаля, у них как раз с контрактами заминка.

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      Рейтинг: +305

      Shamil79 21 февраля 2017, 08:29

      как раз в фирменный магазин Анжи завезли большие баулы сумки и чемоданы!!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 февраля 2017, 08:09

      Теперь на Шандау началась охота.

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