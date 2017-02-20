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Бубнов: «Ощущение, что у «Ростова» не было зимней паузы»

20 февраля 2017, 21:46
28

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о выступлении «Ростова» в текущем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, в первом матче 1/16 финала российский клуб одолел «Спарту» со счетом 4:0.

«Главное, что «Ростов» очень серьезно настроился на «Спарту». Ранее к чешскому клуб с недооценкой уже отнеслись ЦСКА и «Краснодар». Но в матче против «Спарты» был быстрый гол и удаление, что имело большое значение в первом матче. У меня было ощущение, что у «Ростова» не было зимней паузы. Качество игры у команды осталось прежним.

«Ростов» действительно может далеко пройти в Лиге Европы. Хотя здесь многое будет зависеть от жеребьевки. Например, если они попадут на «Манчестер Юнайтед», то на это будет очень интересно посмотреть. Но сейчас в сетке есть много команд, которые «Ростов» должен проходить», – сказал Бубнов.

Ответная встреча между «Ростовом» и «Спартой» состоится 23 февраля в Чехии.

Источник: Спорт FM
Лига Европы Ростов Спарта Бубнов Александр
Комментарии (28)
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Smolov90
1487617017
Ростов выглядел очень достойно. Молодцы! Бердыев - один из лучших тренеров в России. Это факт.
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Жека 35
1487617151
Бубнов прозрел чтоль?)
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zico2205
1487617369
Бердыев в очередной раз доказывает,что он умеет работать как никто другой из тренерской гильдии !!! Как может РФС с Мудищенко это не видеть??? Ведь все адекватные люди понимают ,что только он смог бы подготовить сборную к домашнему ЧМ, но из-за каких то уродов ,мы снова окажемся у разбитого корыта...Я даже не знаю,что он еще должен выиграть??? Лигу Европы??? Этот человечище делает из команды без звезд- КОМАНДУ-ЗВЕЗДУ , и как это можно уже второй год не замечать??? И не где-нибудь- а на высочайшем европейском уровне...Мне стыдно,что мы ничего не можем поделать с этим гребанным РФС,чтобы как то изменить ситуацию...Очень обидно....
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B.G.
1487618222
Бердыич монстр!
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zico2205
1487618729
Господа питерские проститутки- валите и обсуждайте свой недоношенный зинид....Что вы все лезете в чужие дела??????????? Мы же к вам в бомжевские не лезем...Сгиньте....
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Опорник84
1487619554
Не являюсь болельщиком Ростова, но команде почет и уважение!
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a-rakhmatov
1487645467
Команда Ростов в отличной форме....ждем очередной победы в ответном матче)))
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Pirboy
1487660227
Дааа братцы, вес 16 год поливал грязю Бекиевича и Ко, а теперь прозрел? так не бывает.
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vgarakh
1487661169
Ростов хорош!!! Спору нет.
Ответить
vgarakh
1487678626
Ростов на фоне Зенита - великолепен!!!
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