Бубнов: «Ощущение, что у «Ростова» не было зимней паузы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о выступлении «Ростова» в текущем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, в первом матче 1/16 финала российский клуб одолел «Спарту» со счетом 4:0.

«Главное, что «Ростов» очень серьезно настроился на «Спарту». Ранее к чешскому клуб с недооценкой уже отнеслись ЦСКА и «Краснодар». Но в матче против «Спарты» был быстрый гол и удаление, что имело большое значение в первом матче. У меня было ощущение, что у «Ростова» не было зимней паузы. Качество игры у команды осталось прежним.

«Ростов» действительно может далеко пройти в Лиге Европы. Хотя здесь многое будет зависеть от жеребьевки. Например, если они попадут на «Манчестер Юнайтед», то на это будет очень интересно посмотреть. Но сейчас в сетке есть много команд, которые «Ростов» должен проходить», – сказал Бубнов.

Ответная встреча между «Ростовом» и «Спартой» состоится 23 февраля в Чехии.