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    Бубнов: «Ощущение, что у «Ростова» не было зимней паузы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о выступлении «Ростова» в текущем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, в первом матче 1/16 финала российский клуб одолел «Спарту» со счетом 4:0.

    «Главное, что «Ростов» очень серьезно настроился на «Спарту». Ранее к чешскому клуб с недооценкой уже отнеслись ЦСКА и «Краснодар». Но в матче против «Спарты» был быстрый гол и удаление, что имело большое значение в первом матче. У меня было ощущение, что у «Ростова» не было зимней паузы. Качество игры у команды осталось прежним.

    «Ростов» действительно может далеко пройти в Лиге Европы. Хотя здесь многое будет зависеть от жеребьевки. Например, если они попадут на «Манчестер Юнайтед», то на это будет очень интересно посмотреть. Но сейчас в сетке есть много команд, которые «Ростов» должен проходить», – сказал Бубнов.

    Ответная встреча между «Ростовом» и «Спартой» состоится 23 февраля в Чехии.

    Источник: Спорт FM

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    20.02.2017 21:46
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 февраля 2017, 15:03

      Ростов на фоне Зенита - великолепен!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > lra 22 февраля 2017, 10:48

      Я видел 2 недели назад, как эти чехи Зенит порвали весело.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 февраля 2017, 10:12

      Ростов хорош!!! Спору нет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 21 февраля 2017, 09:57

      Дааа братцы, вес 16 год поливал грязю Бекиевича и Ко, а теперь прозрел? так не бывает.

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 21 февраля 2017, 06:54

      Зачем говорить то,что и так понятно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 февраля 2017, 05:51

      Команда Ростов в отличной форме....ждем очередной победы в ответном матче)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 февраля 2017, 22:39

      Не являюсь болельщиком Ростова, но команде почет и уважение!

      5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 20 февраля 2017, 22:25

      Господа питерские проститутки- валите и обсуждайте свой недоношенный зинид....Что вы все лезете в чужие дела??????????? Мы же к вам в бомжевские не лезем...Сгиньте....

      4
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      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > lra 20 февраля 2017, 23:11

      Вот именно мне на зинид насрать...

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > lra 20 февраля 2017, 23:20

      Это кто там обконченный рот раскрыла??? Лопариха немытая ??? Это вы 2 раза в год моетесь- лето то короткое...Сиди в своей тундре и не вякай...

      3
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > zico2205 21 февраля 2017, 01:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Потому что ты деревенщина. Из тебя это за 10 поколений не выбьешь. Тебе всё срать, срать и срать.
      Ты весь засран с ног до головы. В Питере за свои выебоны, видимо хороших пиздюлей получил, вот и брызжешь соплями, при слове Зенит.

      -4
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > 21 февраля 2017, 01:18

      Никакого уважения команде, у которой такие болельщики, как zico2205,
      дерьмо собачье!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Viktor781 21 февраля 2017, 06:56

      Могу сказать тоже самое. Ни какого уважения команде, у которой такие болелы как маргелло и бу гагашка. У которых яд и ненависть при одном упоминании нашей команды. Так что везде есть разные люди. Вот наверное парень и вас всех под одну гребенку скрутил.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > lra 21 февраля 2017, 06:59

      Да не пыли пехота. Ты уже сама свой клуб "обосрала", встав в один ряд с маргелло и букакашкой. Ты не родственник им?

      5
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      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > zico2205 21 февраля 2017, 09:04

      На бомжей насрать всем ,кроме самих бомжей.

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > ROSTOV SUPER 21 февраля 2017, 10:49

      Извини. К команде это не относится.
      Очень достал ваш zico2205. Хотя наверно надо было сдержаться и пройти мимо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Viktor781 21 февраля 2017, 12:29

      Кто бы говорил?! А как можно уважать команду ,у которой в болельщиках педик чмоrgello и дебил бугага?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 20 февраля 2017, 22:17

      Бердыич монстр!

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 20 февраля 2017, 22:02

      Бердыев в очередной раз доказывает,что он умеет работать как никто другой из тренерской гильдии !!! Как может РФС с Мудищенко это не видеть??? Ведь все адекватные люди понимают ,что только он смог бы подготовить сборную к домашнему ЧМ, но из-за каких то уродов ,мы снова окажемся у разбитого корыта...Я даже не знаю,что он еще должен выиграть??? Лигу Европы??? Этот человечище делает из команды без звезд- КОМАНДУ-ЗВЕЗДУ , и как это можно уже второй год не замечать??? И не где-нибудь- а на высочайшем европейском уровне...Мне стыдно,что мы ничего не можем поделать с этим гребанным РФС,чтобы как то изменить ситуацию...Очень обидно....

      13
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > zico2205 20 февраля 2017, 22:05

      Полностью согласен!

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff > zico2205 20 февраля 2017, 22:14

      Без звёзд говоришь. А как же Джанаев, Азмун, Ерохин.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Zeff 20 февраля 2017, 22:21

      Это с каких пор они звездами стали ??? Я бы наверное более звездными назвал- Нобоа,Полоза,Гацкана,Бухарова,Сесара Наваса и Калачева....Повторяю- это КОМАНДА-ЗВЕЗДА!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Zeff 20 февраля 2017, 22:23

      ну по сравнению с Халком, Молло, Витселем, Дзюбой, Эрнани,Данни они ни фига не звезды... хорошие игроки, работяги но не звезды... аб ердыев именно и делает свою команду единой! и именно единство всех игроков дает результат!

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > RedGreenHooligan 20 февраля 2017, 22:34

      Данни, да. Кришито неплох, Гарай был. Остальное всё у Ростова не хуже. И Командная игра у них есть.
      А у нас только иногда.

      1
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 20 февраля 2017, 21:59

      Бубнов прозрел чтоль?)

      -1
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